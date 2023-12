Concerto in piazza e pista di pattinaggio nel Capodanno di Cerveteri • Terzo Binario News

In Piazza Santa Maria Boosta e Giancane in concerto, in Piazza Aldo Moro pista operativa anche l’ultimo dell’anno

“Tra pochissimi giorni daremo il benvenuto al nuovo anno. Cerveteri è pronta ad attenderlo nel migliore dei modi, all’insegna della musica e del divertimento: in Piazza Santa Maria, ad accompagnarci fino alla fatidica mezzanotte ci sarà il concerto di Boosta dei Subsonica e Giancane, con inizio alle ore 22:30 e che proseguirà fino a notte inoltrata, in Piazza Aldo Moro invece, sarà operativa la pista di pattinaggio sul ghiaccio, dove sarà possibile pattinare e brindare al nuovo anno”. A dichiararlo è Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri.

“Per festeggiare insieme nella notte più lunga dell’anno abbiamo pensato ad un programma di attrattive rivolto ai giovani ma più in generale a tutta la famiglia – ha detto il Vicesindaco Federica Battafarano – ci sarà una doppia scelta, la musica di due artisti molto noti e apprezzati da un target di pubblico molto variegato, oppure pattinare in Piazza. A mezzanotte, non mancherà ovviamente in zona concerto, un brindisi con pandori e panettoni. Invito la cittadinanza a partecipare e soprattutto a festeggiare con responsabilità e rispetto dell’ordinanza anti-botti firmata nella giornata di ieri: insieme, sapremo certamente divertirci con la musica e la voglia di entrare nel nuovo anno, che auspichiamo sia prospero, gioioso e soprattutto, speriamo, con un rinnovato spirito e sentimento di pace, in particolar modo in quei luoghi dove oggi la pace sembra essere ancora troppo lontana”.