“Concerto di Primavera” domani della Filarmonica di Civitavecchia - Terzo Binario News

Il 30 maggio alle ore 19.30 presso uno dei luoghi simbolo della città, la Cattedrale, la Filarmonica di Civitavecchia apre la stagione degli eventi con il “Concerto di Primavera”.

Con il patrocinio del Comune di Civitavecchia, della Curia Vescovile e in collaborazione con il Rotary Club Civitavecchia, il concerto vedrà impegnati il Coro e l’ Ensemble strumentale, con la partecipazione del I° violino il M° Corrado Stocchi, entrambi diretti dal M° Riccardo Schioppa.

“E’ stata un’organizzazione difficile e complessa sotto tutti i punti di vista – riferisce Giorgia Gallinari, Presidente dell ’Associazione – , ma alla fine il concerto ci sarà. Raccontare delle difficoltà di provare in sicurezza per un tempo che sembra infinito, dello sforzo economico sostenuto in un momento in cui gli esercenti non possono più permettersi di dare il loro sostegno agli eventi ,ora non serve.

I regali sono regali e questo è quello che l’Associazione fa alla città con un appuntamento solenne , in un luogo solenne, con un “repertorio classico”. L’ingresso è gratuito, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.