Concerto di Massimo Ranieri a Ladispoli: viabilità e parcheggi - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che, in occasione dello spettacolo di Massimo Ranieri che si svolgerà questa sera a Palo laziale, sarà disponibile un’area a parcheggio, gratuita per i portatori di handicap, con ingresso da via dei Delfini.

Si ricordano inoltre che dalle ore 19,00 e fino a fine manifestazione la sosta e il transito di tutti i veicoli è regolato come segue:

•Via dei Delfini, divieto di transito nel tratto compreso tra Via Palo Laziale e Piazza delle Sirene;

•Via dell’Ippocampo con intersezione Via dei Cigni, obbligo diritto;

•Via dell’Ippocampo, tratto P.za della Rugiada – Via dei Delfini, senso unico in direzione P.za delle Sirene;

•Via Corrado Melone, divieto di sosta dall’intersezione con Via Palo Laziale fino al fronte giostre esistenti.