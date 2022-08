Concerto di Lazza a Civitavecchia, navetta dal parcheggio • Terzo Binario News

Si informano tutti i cittadini che, in occasione del concerto di Lazza in programma questa sera a Piazza della Vita, nell’ambito del “Civitavecchia Summer Festival”, CSP srl ha istituito un servizio di navetta TPL che collega un parcheggio di scambio individuato dall’Amministrazione Comunale con Piazza Vittorio Emanuele II, per consentire agli utenti di raggiungere l’area dedicata al concerto utilizzando il trasporto pubblico.

I biglietti saranno venduti a bordo direttamente dall’autista alla tariffa di 3,00 € a corsa prevista per le linee speciali.

Il servizio sarà attivo dalle ore 19:00 alle ore 01:00.

La navetta collegherà il parcheggio del Tribunale con piazza Vittorio Emanuele II.