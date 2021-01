Con un veicolo sfondano la vetrina del Carrefour e tentano di portare via la cassaforte - Terzo Binario News

Due i banditi bloccati dalla Polizia, l’altro riesce a fuggire a bordo di un’auto

di Claudio Bellumori

Il frastuono che rompe il silenzio tra Monte Mario e Torrevecchia. Siamo in via dell’Acquedotto del Peschiera, Municipio XIV. Le lancette dell’orologio segnano le 3: è sabato 30 gennaio. Un veicolo ha appena sfondato la vetrina del supermercato Carrefour. In azione tre banditi, che cercando i portare via la cassaforte dell’esercizio commerciale.

Il colpo viene interrotto dall’arrivo della Polizia. La cassa metallica resta a terra, per i malviventi non c’è altra soluzione che fuggire.

Due di loro sono bloccati dagli agenti, l’altro riesce a scappare a bordo dell’auto. Ora è ricercato.

Foto Mauro Gallucci