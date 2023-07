Con Montalto Music Summer '23 tutti gli eventi musicali imperdibili sulla spiaggia • Terzo Binario News

Tutto pronto per la rassegna “Montalto Music Summer ’23”: una serie di eventi musicali sulla spiaggia di Montalto Marina (Piazzale Tirreno) con proposte di intrattenimento per tutte le età e per tutti i gusti.

Sei gli appuntamenti a ingresso libero, con inizio alle ore 22:00, in una straordinaria atmosfera estiva e un’esperienza musicale indimenticabile.

Mercoledì 2 Agosto – La serata prenderà il via con l’entusiasmante esibizione di Paolo Noise di Zoo 105, famoso per la sua carica esplosiva e le coinvolgenti selezioni musicali. Una serata all’insegna del divertimento e dell’energia travolgente.

Venerdì 4 Agosto – Torna a grande richiesta Nostalgia ’90: lo spettacolo anni ’90 più forte d’Italia con più di 200 spettacoli ogni anno. Un dj set esplosivo che vi riporterà negli anni ’90 con ballerine, effetti speciali, animazione e un’ambientazione unica nel suo genere. Un viaggio intenso per rivivere una notte piena di ricordi ed energia!

Giovedì 10 Agosto – La notte dei desideri: un coinvolgente mix di sonorità diverse, condotto da straordinari artisti quali Andrea Di Cesare al violino elettrico, Fabrizio Dottori al sax e Dj Lorenzo Pinci. Un’esperienza per vivere la notte di San Lorenzo in un’atmosfera suggestiva ed emozionante sulla spiaggia.

Sabato 12 Agosto – È la volta del Reggaeton Party Live, pronto a far ballare e scatenare il pubblico con ritmi coinvolgenti e contagiosi.

Domenica 13 Agosto – Una serata dedicata ad un pezzo di storia della musica: quella dei Queen e del suo leggendario frontman Freddie Mercury con la band Galileo Queen Tribute che promette di farci vivere forti emozioni.

Venerdì 18 Agosto – Arriva Timido & Band , le migliori hit nazionali ever green dagli anni 2000 fino ad oggi. A seguire Whitrash Aka Banana il Dj official di Coez che chiuderà in bellezza il Montalto Music Summer ’23.