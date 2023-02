Con “Linda e la forza del coraggio”, l’Ic di Tolfa si aggiudica il primo premio al concorso nazionale “Sbulliamoci” • Terzo Binario News

Il concorso, indetto dal Cai, è stato vinto dalla V A di Santa Severa Nord della docente Daniela Agostini. Molto soddisfatta la Ds, Laura Somma

Con “Linda e la forza del coraggio”, gli alunni della V A di Santa Severa Nord si sono classificati primi al concorso nazionale “Sbulliamoci”, indetto dal Cai (Club Alpino Italiano) e rivolto alle scuole per invitare docenti e discenti a riflettere su un tema purtroppo di grande attualità come il bullismo e sulle conseguenze che tale fenomeno comporta.

La notizia della vittoria, arrivata proprio nella “Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo”, ha riempito di gioia non soltanto l’insegnante Daniela Agostini, docente da sempre impegnata nelle attività di sensibilizzazione sulla gravità del problema, ma anche il Dirigente Scolastico, Laura Somma, che si è complimentata sia con la Agostini che con i ragazzi non soltanto per il risultato ottenuto, ma anche per serietà con cui è stato affrontato l’argomento e con cui è stato portato avanti il lavoro. Un lavoro collegiale che ha tenuto conto dei comportamenti del bullo, ma anche della vittima e delle varie dinamiche dei ruoli, individuando non solo il problema, ma anche tutta una serie di buone pratiche che possano avere come fine ultimo degli interventi risolutivi.

Daniela Agostini



“Appena ho proposto loro questo lavoro – spiega la Agostini – i miei alunni hanno accettato di mettersi in gioco. Ne è uscita una esperienza formativa in toto, che ci ha permesso di acquisire competenze chiave anche trasversali, di cui i ragazzi sapranno fare tesoro. A prescindere dal risultato, è stata per noi una ulteriore occasione per riflettere su un fenomeno ancora troppo diffuso e sugli strumenti per difendersi. Perché il messaggio che abbiamo voluto dare è proprio questo: in questa lotta apparentemente impari nessuno è da solo, soprattutto quando viene ad attivarsi correttamente il triangolo scuola-famiglia e forze dell’ordine”.

Le motivazioni che hanno portato alla premiazione di questo egregio lavoro le ha pronunciate in un video il presidente stesso della giuria Cai.

“Abbiamo voluto valorizzare – ha sottolineato – un lavoro complesso e articolato, che dimostra un’attività progettata con cura per la classe. Un lavoro organizzato in tavole sequenziali, suddivise a loro volta in due linguaggi: il testuale narrativo e l’iconografico. “Linda e la forza del coraggio” contiene messaggi di riflessione e buoni propositi, con un importante sviluppo dell’argomento e della via di consapevolezza intrapresa attraverso le varie agenzie educative: la scuola, la famiglia e, non meno importante, il ruolo delle forze dell’ordine. Una sinergia di forze per affrontare il problema e combatterlo”.

Il premio, di mille euro, verrà usato per l’acquisto di materiale scolastico utile alla frazione.