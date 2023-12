Con l'imbarcazione "Aria" una grande giornata di mare a Civitavecchia • Terzo Binario News

Civitavecchia, con il suo porto commerciale ed il porto turistico, offre meravigliose giornate di mare e vela come quella avutasi domenica 17 dicembre nello specchio d’acqua avanti la città tra la lega navale e il porto Riva di Traiano.

Ci riferiscono gli armatori di “Aria”, Alfano Carlo e Pepi Mirko che hanno partecipato e potuto godere della giornata, conclusasi con la prova del campionato invernale velico organizzata dal Circolo Riva di Traiano.

Raccontano della gioia ed emozione di veleggiare nell’incontro in mare, al saluto tra la più grande nave scuola dell’America Latina, la BAP Union, uno spettacolare brigantino peruviano, lungo 115,7 metri e largo 13,5 metri, quattro alberi, fino a 34 vele a riva, considerato il veliero più veloce della sua generazione impegnata in un giro del mondo, con tappe italiane a Taranto, Civitavecchia e La Spezia, e la flotta di circa 40 barche del Campionato Invernale Riva di Traiano di cui fa parte la loro Aria.

Giornata di sole e brezza di vento, mare che ha dolcemente accompagnato le imbarcazioni.

Proprio le strutture della città di Civitavecchia, con il suo porto commerciale che consente l’attracco di simili velieri e l’accoglienza per le imbarcazione da diporto e regata, consente alla città di vivere momenti simili.

Subito dopo, nonostante il vento leggero, terza prova del campionato invernale, in cui, nella categoria Coastal, cui Aria partecipa grazie all’impegno ed al supporto dello storico Circolo Nautico Tirreno che è una delle principali realtà all’interno del Porto di Civitavecchia e che da ormai moltissimi anni promuove lo sport della vela e la cultura del mare.

Anche qui soddisfazione per l’esito della regata, dove Aria, nonostante un rating penalizzante, riesce a vincere nelle due classifiche IRC e ORC, così consentendo alla stessa di chiudere l’anno in testa anche in entrambe le rispettive classifiche. Ma quel che più conta prestando fede all’impegno del proprio Circolo Nautico Tirreno e dei suoi soci di godere del mare e delle belle occasioni che Civitavecchia consente a chi ama il mare e la vela.