Con le “Armonie del Tempo” Agnese Monaldi canta e incanta alla Cittadella della Musica • Terzo Binario News

Lo scorso fine settimana, la regina dell’ottava rima si è esibita con alcuni colleghi per mostrare alle nuove generazioni il concetto di poesia estemporanea

Frizzante e instancabile, Agnese Monaldi torna alle origini con il progetto “Armonie del Tempo”, rivolto agli alunni dell’Ic “Ennio Galice”.

Sabato scorso, alla Cittadella della Musica di Civitavecchia, insieme ai colleghi Lorenzo Michelini ed Eugenio Vergili ha mostrato alle nuove generazioni la nobile arte dei poeti a braccio, che, come noto, ha origini antichissime.

Il progetto, patrocinato dall’assessore alla Cultura Simona Galizia e sostenuto dal consigliere Pasquale Marino, era infatti volto proprio alla riscoperta di una poesia che non si esaurisce nei versi immortali di Ariosto e Tasso, ma che continua nel tempo e trova spazio anche ai nostri giorni non solo sui palcoscenici locali o tra le osterie, spesso come certamen giocoso, ma anche tra grandi del calibro di Francesco Guccini e Roberto Benigni.

“E’ stata davvero una bella esperienza – ha commentato entusiasta la Monaldi – formativa per i ragazzi e motivante per noi, che non finiamo mai di imparare. Improvvisare ottave rime sembra semplice ma in realtà l’improvvisazione è il frutto di anni di studio e di esercizio. Per comporre un’ottava non bastano solo le rime, ma bisogna contare anche mentalmente il numero di sillabe per ogni verso che si intende comporre e conoscere le varie figure retoriche. Un sano esercizio che fa bene alla mente e allo spirito e che ci porta ad essere, con gioia, eterni studenti. Ringrazio l’assessore Galizia e il consigliere Marino per l’opportunità,i miei colleghi per la collaborazione, il sindaco Ernesto Tedesco per le belle parole profuse, Maria Letizia La Noce per l’impeccabile condizione. Ma soprattutto ringrazio loro, i ragazzi, che ogni volta mi danno la possibilità di tornare indietro nel tempo e di imparare sempre qualcosa di nuovo e prezioso”.