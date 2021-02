Con l'auto sullo spartitraffico: incidente a Civitavecchia - Terzo Binario News

Forse un malore ha sorpreso il conducente, rilievi dei Carabinieri

(foto Biferali) Finisce con l’auto sopra lo spartitraffico. Il fatto è accaduto stamani a Civitavecchia lungo la Mediana, nei pressi del Parco Martiri delle Foibe alla rotatoria fra via Morandi e via Santa Barbara in direzione nord.

Forse si è trattato di un malore che ha colpito il conducente, con la vettura che si è fermata sopra l’aiuola.

A effettuare i rilievi del caso sono stati i Carabinieri.