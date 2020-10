Con l'auto sopra gli scalini sulla sponda del Tevere - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Con l’auto – una Toyota Yaris – è finita sopra gli scalini sulla sponda del Tevere. È quanto accaduto sabato 24 ottobre – intorno alle 20,30 – su Lungotevere Arnaldo da Brescia. Al volante del veicolo una giovane donna.

Accertamenti in corso da parte della Polizia locale gruppo II Parioli per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti avvenuti sull’area golenale. Sul posto anche i Vigili del fuoco e il carro attrezzi, che hanno liberato la vettura rimasta incastrata. Non ci sono stati feriti.