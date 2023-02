Con la tecnica "lastra RX" forzano portone d'ingresso: a Roma due arresti dei Carabinieri • Terzo Binario News

In via di Porta Castello, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro sono intervenuti arrestando due giovani di 24 anni e 15 anni, di origini serbe, senza fissa dimora, già conosciuti alle Forze dell’Ordine, che con la tecnica della “lastra rx”, stavano forzando un portone d’ingresso di un condominio, approfittando dell’assenza dei condomini.

I due sono stati notati dai militari in transito e subito fermati perché in possesso della “lastra” che, come risaputo nell’ambiente, viene utilizzata per aprire le porte senza mandata.

I due giovani sono stati inoltre trovati in possesso di altri attrezzi utilizzati per forzare le serrature. Entrambi arrestati, gravemente indiziati di tentato furto in concorso, il maggiorenne è stato trattenuto in caserma e la minore accompagnata al centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La vittima del tentato furto ha presentato regolare querela, e l’arresto di entrambi è stato convalidato.