Con la "Notte del Cencio" ad Allumiere si riaccende la magia del Palio • Terzo Binario News

Dipinto a mano dall’artista Simona Sestili e dedicato al compianto Riccardo Rinaldi il 56esimo drappo

“Porco boja!” avrebbe senz’altro esclamato Riccardo Rinaldi vedendo il 56esimo Palio delle Contrade di Allumiere a lui dedicato.

Non solo perché il dipinto lo ritrae così bene da sembrare una foto, ma perché l’autrice del cencio, la bravissima artista tolfetana Simona Sestili, in poco più di un rettangolo allungato ha saputo imprimere l’essenza dell’evento e di ciò che per la comunità rappresenta.

È bastato osservare un attimo il drappo mentre veniva esposto sul balcone del Palazzo Comunale per rendersene conto: il ritratto sorridente di Riccardo, i somarelli, l’amatissima Madonna delle Grazie e il suo agrifoglio, simbolo di Allumiere e titolo del periodico da lui fondato. E come metafora, due mani che si stringono, simbolo dell’immenso dono che Rinaldi ha fatto alla comunità di Allumiere e del passaggio di testimone dalle vecchie alle nuove generazioni.

Non a caso alla presentazione di ieri sera c’era tutta la cittadinanza, per salutare il cencio e per dire ancora una volta grazie all’uomo che di Allumiere è diventato il vanto.

Molto soddisfatti della riuscita dell’evento il sindaco Luigi Landi, la presidente dell’Asso Contrade, Tiziana Franceschini, il presidente della Pro Loco, Umberto Fracassa, il delegato al Palio, Augusto Superchi e tutti i presidenti delle associazioni. Ma, soprattutto, massima soddisfazione è stata espressa da “Eureka”, associazione organizzatrice dell’evento, nella persona della presidente, Silvia Sestili.



“Tante emozioni, stasera – commenta la Sestili – forse troppe da poter raccontare. Quella appena trascorsa è stata una presentazione unica, attesa, desiderata, vissuta. Ci auguriamo di aver trasmesso alla cittadinanza almeno la metà delle emozioni che abbiamo provato noi.



Ringrazio in primis i miei super compagni di avventura, che hanno fatto un lavoro eccezionale, l’amministrazione per averci affidato l’organizzazione dell’evento, il parroco Don Roberto Fiorucci per la benedizione, gli speaker Noemi Vernace ed Alessandro Tagliani, Massimo Leoni per la cura della scenografia, Daniel Zaratti per le proiezioni, Fabrizio Antonacci e Luigi Sestili per la realizzazione del trailer e per il preziosissimo aiuto, i Tamburi di Antrodoco, Anna ed Antonella Rinaldi, Fabrizio Mancini, Vigili urbani e Protezione Civile, nonché Simona Sestili per il bellissimo Cencio e le Contrade, vere protagoniste dell’evento. Ma in particolare voglio ringraziare ancora una volta lui, Riccardo Rinaldi, per questo regalo meraviglioso e per averci fatto sentire la sua presenza anche stasera”.