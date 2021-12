Con la Macchina del Tempo continuano i viaggi virtuali nell'antica Civitavecchia - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

La Macchina del Tempo raddoppia. Si è aggiunto infatti un altro locale accanto a quello inaugurato da tempo nell’antico palazzo al numero 1 di via Piave, la salita che conduce a piazza Leandra. La sede originale, piccola ma accogliente, arredata con elementi vintage, dotata di ogni confort e con adeguato sottofondo musicale d’antan, accoglie da un paio d’anni l’originale iniziativa, firmata da Roberta Galletta, che permette di viaggiare nella città del 1861.

Come racconta con trasporto la storica locale, riuscire a far conoscere ai concittadini come era Civitavecchia in passato, e raccontarne gli usi e i costumi degli abitanti di secoli fa, è sempre stata la sua “mission”. Un obiettivo a cui la Galletta si è dedicata anima e corpo e investendoci parecchi soldi, non avendo mai avuto nessun supporto esterno, nonostante l’eccezionale intuizione avuta. “Ho conseguito un master a Bologna e qui ho scoperto la tecnica 3D che permette di ricreare ambienti e di farci muovere dentro lo spettatore – racconta -. Ho chiesto se la cosa si potesse applicare a Civitavecchia e avuto l’ok mi sono stata da fare, per portarla anche qui: siamo l’unico altro posto in Italia dove accade. Per avere la somma ho venduto una casa che avevo ricevuto in eredità da una zia e sono tornata a vivere con i miei”.

Per poter riproporre con maggiore fedeltà possibile l’antica Prima strada del centro due secoli fa, Galletta ha studiato, cercato, scartabellato in archivi e, soprattutto, ha potuto contare sul prezioso supporto dell’architetto Francesco Correnti, anche lui da sempre appassionato storico locale, prezioso per la sua abilità nel ricostruire la pianta dell’antico cuore della città.

Ecco quindi che sedendosi su una sedia girevole, indossando uno speciale visore e tenendo in mano due manopole (naturalmente con le protezioni previste in tempi di Covid) si cammina lungo la prima strada come era nel 1861, si possono interrogare i passanti, fare due chiacchere col barbiere nella sua bottega, si può entrare e ammirare la Chiesa Templare di Santa Maria, con un realismo che toglie il fiato. A far da guide i tre civitavecchiesi più illustri Padre Alberto Guglielmotti, Alessandro Cialdi e Luigi Calamatta, che furono coevi e amici. Ma l’esperienza non è finita perché Roberta Galletta poi mostra una serie di foto del porto e del centro appena prima dei bombardamenti e subito dopo, e perfino qualche scena di un film anteguerra “La Peccatrice” girato proprio in città. “Guardando queste testimonianze – spiega la storica – si capisce che sì le bombe fecero grandi danni, ma in realtà molto si sarebbe potuto ricostruire. Invece al posto dei palazzi storici si eressero edifici moderni e la Chiesa di Santa Maria fu “sacrificata” a vantaggio della Cattedrale”.

Il viaggio virtuale dura circa una mezz’ora, ma spesso le persone restano a chiacchierare. “Certo, poche per volta perché il posto è piccolo – aggiunge Galletta – ma da quando ho aperto, nonostante l’emergenza Covid, ho avuto una affluenza costante. Cosa che mi rende molto orgogliosa, visto che tutto qui dentro è stato fatto da me, da sola. Mi piacerebbe poter proporre un altro viaggio virtuale, come la visita dentro l’antica Rocca, ma servirebbero altre decine di migliaia di euro. Io comunque non mollo”.

Intanto sta preparando quello lei chiama “un regalo d’amore” alla sua città. “Nel locale attiguo – anticipa – sto realizzando una sala che sarà a disposizione dei civitavecchiesi per mostre e appuntamenti che raccontino le storie delle loro famiglie. La vorrei inaugurare il 14 febbraio”.

Il pacchetto con viaggio virtuale e proiezioni costa 16 euro, 13 per i residenti, ridotto per bambini. Si deve prenotare al numero 347 2709089. Inoltre, visto il periodo, potrebbe essere un’idea per un regalo di Natale. La Galletta offre un’apposita pergamena col nome del ricevente che avrà tutto il tempo per utilizzarla. “Il buono non scade – conclude – Roberta Galletta – Stanno venendo persone a cui è stato donato l’anno scorso!”.