Con la Cortellesi rinasce il Cinema, lunghe code al Moderno di Cerveteri per “C’è ancora domani” • Terzo Binario News

Il Cinema Moderno di Cerveteri prolunga ancora di una settimana la programmazione del film che vede l’esordio alla regia dell’attrice romana

Quella a cui stanno assistendo in questi giorni i gestori del Cinema Moderno di Cerveteri è una vera e propria invasione.

Merito di Paola Cortellesi, che con il film “C’è ancora domani”, sua prima opera da regista e con un cast di assoluto livello, con attori del calibro di Valerio Mastrandrea e Vinicio Marchioni, sta facendo registrare lunghe code al botteghino e sold-out ad ogni proiezione.

In questi giorni sono infatti tantissime le persone che hanno scelto di trascorrere un pomeriggio diverso dal solito, regalandosi un’ora e mezza di stacco dalla quotidianità con un film che già si è aggiudicato il premio “Biglietto d’oro”, ovvero il film che ha registrato il maggior numero di incassi dalla pandemia ad oggi.

“Non so se mi sono emozionato di più per il bellissimo film o nel rivedere, finalmente, una sala cinematografica stracolma! Viva il cinema, meglio se di qualità come la bravissima Paola Cortellesi sa fare, da attrice ed ora anche da regista! Ottimo anche il cast d’autore!”, ha scritto un utente.

Successo che spinge il Moderno ha prolungare ancora, per la terza volta, la proiezione del film.

Si potrà vedere “C’è ancora domani” anche venerdì 17 e mercoledì 22 novembre, con il doppio spettacolo delle 17:30 e delle 21:30, e sabato 18 e domenica 19 novembre con il solo spettacolo serale delle 21:30