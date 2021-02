Gli uomini della Sezione Volanti hanno arrestato H. A. magrebino di 37 anni per tentata rapina. È successo il 2 febbraio alle 18,49 in via Scarpanto.

L’uomo, poco prima, ha tentato di rapinare con un taglierino il dipendente di un negozio di alimentari ma, sorpreso dagli agenti, è stato bloccato.