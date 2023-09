Con Cna Sostenibile Viterbo corsi per giardiniere d'arte • Terzo Binario News

“Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici”: la Tuscia è piena di questi

ultimi, ma per conservarli, rinnovarli, rifare elementi delicati e intervenire

sulle architetture vegetali servono mani in grado di padroneggiare

tecniche particolari. Per questo c’è CNA Sostenibile, ente accreditato che

ha ottenuto un finanziamento proprio per insegnare queste tecniche e

organizzare un corso ad hoc per formare tali tipologie di figure

professionali.

Messa a dimora, cura, prevenzione e rigenerazione degli elementi vegetali

e architettonici: su questo e molto altro si basa il corso “Giardiniere d’arte

per giardini e parchi storici”, una full immersion di 600 ore di cui 240 di

aula, 120 di pratica e 240 di stage, con lezioni distribuite nell’arco di 10

mesi.

CNA Sostenibile potrà avvalersi del supporto di partners di grande

esperienza. Otto giardini storici offriranno gli spazi per le visite didattiche e

per lo svolgimento della parte pratica, si tratta di Villa Lante a Bagnaia,

Palazzo Farnese a Caprarola, Villa Giustiniani a Bassano Romano, Prato

Giardino a Viterbo, il Bosco del Sasseto ad Acquapendente, il Parco di

Villa Altieri a Oriolo Romano, i Giardini del Palazzo Vescovile di

Montefiascone e il Giardino/orto della Diocesi di Viterbo.

Non solo: è prevista infatti la collaborazione di cinque aziende di

esperienza nel settore (Vivai dell’argento srl, Cooperativa sociale Zoe,

Utm società cooperativa, Fratelli Canavizzi snc, Vivaio Fratelli Paiolo snc

– La camelia), della CNA di Viterbo e Civitavecchia per l’individuazione

delle aziende di stage, di un’azienda specializzata nell’organizzazione di

viaggi ed eventi in giardini e dimore storiche (Promotuscia), dell’Università

della Tuscia, che metterà a disposizione gli spazi dell’Orto Botanico per le

attività di laboratorio e i docenti per le varie discipline, infine l’istituto

“F.Orioli” (indirizzo: Agricoltura e sviluppo rurale), che fornirà i docenti per

le discipline agrarie, ambientali e naturalistiche.

Il corso è rivolto a 20 persone, sia occupate che disoccupate. Nel primo

caso, uno dei benefici sarà il notevole incremento delle competenze in

materia assicurando così una maggiore professionalità complessiva del

comparto. Nel secondo, oltre a un’indennità fino a un massimo di 2.100

euro, anche l’acquisizione di capacità che potranno consentire un più

agevole inserimento lavorativo. Occorre essere residenti nel Lazio con

almeno 18 anni di età, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale,

qualifica IeFP di operatore agricolo, diploma IeFP di tecnico agricolo, tre

anni di esperienza lavorativa, documentabile, nel settore di riferimento con

almeno il diploma di scuola secondaria di primo grado.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di qualificazione di

“Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici”, abilitante anche

all’esercizio dell’attività di manutenzione del verde ai sensi dell’articolo 12

della legge 154 del 2016.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare CNA Sostenibile al numero

0761.1768398 o all’indirizzo mail formazione@cnasostenibile.it.