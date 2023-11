“Con autonomia differenziata Governo spacca il Paese”, convegno del Pd Santa Marinella • Terzo Binario News

Il Partito Democratico di S. Marinella e S. Severa ha organizzato un primo incontro “la politica al servizio dei cittadini” aperto a tutte le cittadine e i cittadini per fare chiarezza e confrontarci su uno dei temi più dibattuti e al centro della realtà politica e che interessa da vicino la vita delle persone: l’autonomia differenziata del Ddl Calderoli, che rischia di spaccare il Paese e al quale il PD dice fermamente no.

Questi incontri saranno anche luoghi di ascolto delle esigenze, delle preoccupazioni e dei timori dei cittadini, la cui sintesi sarà portata all’attenzione dei rappresentanti del PD nelle istituzioni attraverso il coordinamento di cui il nostro circolo fa parte attivamente.

Abbiamo voluto invitare Fabio Ascenzi, l’autore del libro “Autonomia differenziata o secessione?” proprio per approfondire un argomento che passa inosservato e che a molti potrebbe sembrare essere solo per gli addetti ai lavori, ma che in realtà, se dovesse diventare Legge, andrebbe a minare molti dei diritti fondamentali della nostra quotidianità: la sanità pubblica, l’istruzione e tutti quei diritti che garantiscono l’uguaglianza sociale.

Questo appuntamento sarà il primo di una serie, “La politica al servizio dei cittadini”, appunto che il nostro circolo ha messo in programma per informare e condividere tematiche sociali e politiche che riguardano la vita delle persone.

All’incontro saranno presenti il sindaco Avv. Pietro Tidei, Michela Califano consigliera regionale, Emiliano Minnucci della direzione regionale, modera Lucia Gaglione, segretaria del circolo PD S. Marinella S.Severa.

Soni invitati i Consiglieri comunali, la Giunta e tutte le parti sociali, le cittadine e i cittadini.