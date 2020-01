Con Armando e Laura Mortet l’artigianato made in Tuscia protagonista in tv. Melaragni, CNA: “Affascina la bellezza di questo mondo” - Terzo Binario News

“In una stretta stradina del centro, c’è la bottega dei fratelli Mortet, artigiani

da diverse generazioni”. L’artigianato made in Tuscia protagonista venerdì

scorso nella trasmissione Geo su Raitre, che ha dedicato un ampio

servizio alla bottega di Armando Mortet, gestita insieme alla sorella Laura.

Il servizio si è aperto con una breve storia di Oriolo Romano, dove sono di

casa gli artigiani cesellatori, di cui Armando rappresenta la quarta

generazione. Il suo lavoro si ispira alle botteghe fiorentine del

Rinascimento. “Il nostro cavallo di battaglia – spiega durante la

trasmissione – sono le fontane di Roma. La particolarità è che a Oriolo

c’era una fonderia in ghisa e parecchie di quelle che stanno a Roma sono

state fatte qui”.



Armando Mortet ha fornito vari dettagli tecnici su un mestiere antico come

il suo, dando anche dimostrazione pratica di come si realizzano i modelli

delle fontane che si trovano nella Capitale. Un lavoro difficile ma

appagante, come racconta. A volte infatti gli è capitato di chiedersi “ma chi

me lo ha fatto fare, magari era meglio un posto sicuro. Ma quando arriva

una persona che apprezza una tua idea, è la soddisfazione grande. E

questo è impagabile”.



Nella stanza a fianco, la sorella Laura prepara i modelli in cera che

serviranno per gli stampi dove verrà colato il metallo fuso. Un altro lavoro

delicato e importantissimo, perché influisce in maniera determinante

sull’accuratezza e sulla qualità del risultato finale.



“Grazie ai fratelli Mortet – dice Luigia Melaragni, segretaria della CNA di

Viterbo e Civitavecchia -. La puntata di Geo è riuscita a trasmettere tutta

la bellezza di una parte del mondo dell’artigianato. Non capita spesso, per

questo li ringraziamo. Armando è anche il nostro portavoce degli orafi e

componente della direzione territoriale dell’Associazione. E questo per noi

è un doppio motivo di orgoglio”.