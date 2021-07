Con Archem le Terme e il museo di Tolfa diventano fruibili con QR code - Terzo Binario News

Si terrà martedì 27 luglio 2021 alle ore 18.30 a Civitavecchia presso le Terme di Traiano la presentazione del progetto “Archem – Patrimonio culturale per la prossima generazione“, finalizzato all’utilizzo della realtà aumentata per la fruizione del patrimonio culturale dell’Etruria Meridionale.

Archem (Augmented Reality for Cultural Heritage in Etruria Meridionale) è il progetto vincitore di un bando della Regione Lazio per la digitalizzazione dei percorsi turistico-culturali, elaborato da Unindustria con Adecco Group e che vede la partecipazione, in particolare, dei Comuni di Civitavecchia e Tolfa, dell’Università di Roma La Sapienza e di realtà imprenditoriali locali.

Con Archem sono stati digitalizzati i percorsi turistici del museo di Tolfa e delle Terme Taurine di Civitavecchia, con l’utilizzo di sensoristica, QR code e realtà aumentata. L’obiettivo è quello di fornire agli utenti maggiori informazioni sui siti di interesse, monitorane l’afflusso e l’interazione ed anche valutare costantemente lo stato di conservazione dei reperti.

Parteciperanno all’incontro tra gli altri, il Presidente di Unindustria Civitavecchia Cristiano Dionisi e l’Assessore Regionale al Turismo, Valentina Corrado.