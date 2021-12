Con 464 positivi a Fiumicino, Montino preannuncia "misure restrittive" - Terzo Binario News

“L’ultimo report della Asl RM3 riporta un totale di 464 casi nella nostra città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Rispetto a due giorni fa ci sono ben 86 nuovi casi e 50 guariti – sottolinea il sindaco -. La più alta concentrazione si ha tra Isola Sacra e Fiumicino, che insieme arrivano al 69%. Scendono i dati delle altre località: Fregene 7%, Aranova, Passoscuro e Parco Leonardo 4%. Cresce, naturalmente, il rapporto con la popolazione totale, pari a 0.56, mentre è abbastanza stabile l’età media delle persone contagiate: 38 anni”.

“Tra le fasce più colpite i bambini tra i 0 e gli 11 anni (82 casi), le persone tra i 31 e i 49 anni (150 casi) e quelle tra i 50 e i 65 anni (91 casi) – aggiunge Montino -. Inoltre, le più colpite sono le donne: 260 contro i i 204 uomini”.

“Sono dati preoccupanti, specialmente in vista delle prossime festività – evidenza il sindaco -. Per questa ragione, d’accordo con la Misericordia, abbiamo deciso di rinviare a data da destinarsi l’evento previsto il 23 dicembre insieme alla Polizia di Stato e destinato ai bambini. La situazione ci impone prudenza e ci spinge anche a valutare ulteriori provvedimenti restrittivi per le prossime settimane. Nei prossimi giorni vi comunicheremo le decisioni prese”.

“Intanto invito tutte e tutti alla massima prudenza: usate la mascherina anche all’aperto dove è difficile tenere le distanza, anche se non siete in strade dove è previsto l’obbligo, igienizzate spesso le mani ed evitate assembramenti – ricorda ancora il sindaco -. Soprattutto, non rallentiamo la campagna vaccinale, sia per le terze dosi, sia per i bambini e le bambine, ma ovviamente anche per le prime dosi degli adulti che ancora non avessero provveduto. In questi giorni si registrano incrementi di prime dosi e anche un’alta affluenza per le dosi booster. Nel punto vaccinale pediatrico di Fiumicino sono tantissime le prenotazioni fatte dai genitori per i loro figli e questo è un ottimo segnale: la risposta è stata eccellente. A tutti gli altri dico: non rimandiamo a dopo le feste perché rischiamo ulteriori impennate che non possiamo permetterci. Sul sito della Regione Lazio potete prenotare la dose per voi e per i vostri figli: fatelo!”.

“Infine, voglio rivolgervi un appello – conclude -: sebbene non siano previste particolari regole in questo senso, cerchiamo di limitare il più possibile le grandi riunioni con familiari e amici tra Natale e Capodanno. Teniamo al sicuro le persone più fragili, i bambini ancora non vaccinati, le persone anziane: purtroppo l’emergenza non è finita e non possiamo abbassare la guardia”.