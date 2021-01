Comunità Sant'Egidio: "Sette senzatetto morti per il freddo dall'inizio di novembre" - Terzo Binario News

“Ben sette senzatetto morti a Roma per il freddo dall’inizio di novembre. L’ultimo, Mario, 58 anni, il 6 gennaio, nei pressi della stazione Termini, proprio davanti ad un albergo chiuso per l’emergenza Covid”. Questo quanto riferito dalla Comunità di Sant’Egidio.

“Un numero inaccettabile per la Capitale d’Italia, che chiama direttamente in causa le istituzioni, non solo per i mesi che sono passati, ma per l’immediato futuro. Sant’Egidio – che, oltre all’accoglienza ordinaria, ha anche aperto, per l’ospitalità notturna, la chiesa di San Callisto a Trastevere e avviato alcuni progetti (tra cui “Housing First” e “Riparto da casa”) per fornire risposte alloggiative alle persone fragili e ai senza dimora – si chiede perché le istituzioni non possano fare altrettanto”.

“La Comunità lancia inoltre un appello in tutto il Paese per una raccolta straordinaria di aiuti a favore di chi vive per strada. A Roma e in numerose città italiane è possibile partecipare alle iniziative della Comunità, sia portando coperte, sacchi a pelo e accessori di lana nei centri di raccolta, sia unendosi di persona alle distribuzioni in programma”.