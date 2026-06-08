Comunità Energetiche Rinnovabili, l'assise di Civitavecchia dice sì alla Cer locale • Terzo Binario News

Il Consiglio Comunale di Civitavecchia ha approvato oggi l’adesione del Comune alla Comunità Energetica PartEnergy Società Cooperativa Benefit a r.l., compiendo un ulteriore passo avanti nel percorso avviato dall’Amministrazione per promuovere la transizione energetica, la sostenibilità ambientale e la partecipazione attiva dei cittadini alla produzione e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano uno degli strumenti più innovativi previsti dalle normative europee e nazionali per favorire la produzione e la condivisione di energia pulita a livello locale, ancor più nella forma cooperativa, che, infatti, oggi rappresenta uno dei modelli più diffusi a livello europeo per la realizzazione delle Comunità Energetiche, proprio perché consente di coniugare partecipazione, radicamento territoriale e gestione collettiva delle opportunità offerte dalla produzione di energia rinnovabile.

Attraverso questo modello cittadini, imprese, associazioni ed enti pubblici possono collaborare per produrre, consumare e condividere energia rinnovabile, generando benefici ambientali, economici e sociali per l’intera comunità.

Questa scelta costituisce una delle azioni concrete per favorire la transizione energetica del territorio, in coerenza con gli obiettivi del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) e con le più ampie politiche di sostenibilità ambientale dell’Ente.

L’adesione alla Comunità Energetica PartEnergy non assume carattere esclusivo e non preclude la facoltà del Comune di Civitavecchia di promuovere, sostenere o partecipare in futuro ad ulteriori Comunità Energetiche Rinnovabili.

«Con questo voto – dichiara il sindaco Marco Piendibene – Civitavecchia si dota di uno strumento concreto per accompagnare la transizione energetica e rendere i cittadini protagonisti di questo cambiamento. Le Comunità Energetiche rappresentano una delle opportunità più interessanti offerte dalle nuove politiche energetiche europee e nazionali perché consentono di produrre e condividere energia pulita generando benefici ambientali, economici e sociali che restano sul territorio.

Per una città che sta vivendo una fase storica di trasformazione del proprio modello energetico, favorire la nascita e la diffusione delle CER significa costruire un pezzo importante del futuro. Vogliamo mettere cittadini, famiglie, associazioni e imprese nelle condizioni di partecipare a questo percorso, contribuendo alla riduzione delle emissioni, alla diffusione delle fonti rinnovabili e alla crescita di una maggiore consapevolezza energetica.

L’approvazione di oggi non rappresenta un punto di arrivo ma l’avvio di un lavoro che dovrà coinvolgere l’intera comunità. Il nostro obiettivo è favorire tutte le esperienze che possano contribuire alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile di Civitavecchia, valorizzando ogni opportunità utile per il territorio e per le future generazioni: a Luglio all’interporto di Civitavecchia si inaugurerà uno dei distributori di Idrogeno più importanti d’Italia, su un’area Comunale, idrogeno prodotto interamente da circa venti ettari di pannelli fotovoltaici che aiuterà ad ambientalizzare alcune attività logistiche del Porto e della Città; inoltre, alla luce del rilascio (avvenuto Venerdì) dell’autorizzazione VIA per il progetto di eolico offshore “Ichnusa”, a largo della Sardegna, siamo in dirittura d’arrivo per l’approvazione del progetto a largo delle nostre coste».

Saranno programmati nelle prossime settimane una serie di incontri pubblici per approfondire i contenuti e favorire la partecipazione a questo strumento.

L’obiettivo è ora quello di favorire la più ampia partecipazione possibile di famiglie, attività economiche, enti del terzo settore e soggetti pubblici, affinché le Comunità Energetiche possano diventare uno strumento concreto di sviluppo sostenibile, innovazione e condivisione dei benefici derivanti dalla produzione di energia rinnovabile sul territorio cittadino.