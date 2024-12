Comune di Cerveteri e Fitosanitario della Regione Lazio in sopralluogo al Bosco di Valcanneto • Terzo Binario News

L’Assessore Francesca Appetiti: “Condotta ispezione per avere diagnosi precisa sul fenomeno patogeno che affligge le alberature non solo del Bosco di Valcanneto ma di tutto il territorio regionale”

Una mattinata di sopralluoghi per tutelare gli alberi e le querce del Bosco di Valcanneto.

Nella mattinata di giovedì 5 dicembre, Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Cerveteri, in maniera congiunta al Servizio Fitosanitario della Regione Lazio, all’Università della Tuscia, all’agronoma della Multiservizi Caerite Irene Luchenti e alla Funzionaria dell’Ufficio Ambiente Rachele Tommasetti, ha condotto infatti un’ispezione per prelevare campioni di corteccia dalle alberature all’interno del Bosco per avere una diagnosi precisa sul fenomeno patogeno che sta colpendo il Bosco non soltanto di Valcanneto ma quelli dell’intero territorio laziale.

“Il Bosco di Valcanneto è un patrimonio naturalistico dal valore inestimabile per la nostra città e per la nostra Frazione – ha dichiarato Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Cerveteri – non è un caso che nel maggio 2022, con un atto storico per la nostra città, il nostro Ente lo abbia acquisito a Patrimonio Comunale, proprio per avere una maggiore facilità di intervento, anche avvalendosi delle tantissime realtà di volontariato che con infinita passione e amore si impegnano per promuoverlo e preservarlo. A loro, il mio più grande e sincero ringraziamento per il grande lavoro che sempre svolgono. Nel dettaglio, durante il sopralluogo, sono stati effettuati dei prelevamenti di corteccia dalle alberature, pertanto ci tengo ad avvisare i cittadini e i frequentatori del Bosco che qualora in questi giorni dovessero notare dei piccoli fori o particolari segni sulle cortecce, non c’è nulla di cui preoccuparsi in quanto frutto dei campionamenti effettuati”.