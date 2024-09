Comune, CNA e Amici del Mercato di Civitavecchia: “Confronto costruttivo” • Terzo Binario News

“È stato un confronto costruttivo, nel corso del quale sono già arrivate alcune risposte. Continueremo a tenere alta l’attenzione e a monitorare l’andamento degli interventi”. Mercato a Civitavecchia: il presidente della CNA di Viterbo e Civitavecchia Alessio Gismondi, la responsabile della sede di Civitavecchia Luigia Melaragni e l’associazione Amici del mercato di Civitavecchia hanno incontrato nel palazzo comunale gli assessori Vincenzo D’Antò (Politiche del commercio su aree pubbliche) e Patrizio Scilipoti (Lavori pubblici) e consigliere comunale Giancarlo Cangani.

Il confronto era stato richiesto da CNA e associazione, per far presente alla nuova amministrazione – come già fatto con la precedente – tutte le problematiche che riguardano il mercato giornaliero. “Problematiche che si trascinano ormai da troppo tempo – dice Catia Veneruso, presidente degli Amici del mercato di Civitavecchia – e che necessitano di soluzioni immediate”.

Decoro urbano, referenti per segnalare situazioni di degrado, una segnaletica adeguata, una zona parcheggio per gli operatori, una fermata dei mezzi pubblici nei pressi della zona, morosità: sono queste le principali criticità su cui si cercano risposte. “L’auspicio – commentano Gismondi e Veneruso – è che si agisca rapidamente”.

L’amministrazione comunale ha fatto presente che alcuni provvedimenti sono stati già presi in considerazione. Si tratta della pulizia straordinaria, con la riattivazione della raccolta differenziata, accompagnata da un’attività di informazione, in seguito alla quale verranno intensificati i controlli e partiranno anche le sanzioni per chi non rispetta le regole. Vale sia per gli operatori che per i residenti: le fototrappole sono state già posizionate.