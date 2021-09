Complimenti del forzista Capolei a Ridolfi per la rete di imprese di Cerveteri - Terzo Binario News

“Faccio i complimenti all’assessore alle attività economiche e produttive di Cerveteri Luciano Ridolfi per il lavoro importante che sta portando avanti da inizio legislatura. Mi riferisco soprattutto alla costituzione della ‘rete di impresa’ che consente a piccoli e medi imprenditori del territorio di confrontarsi in modo costante. Una tavola rotonda che vede coinvolti produttori, primi trasformatori e professionisti che si occupano della distribuzione nell’ambito della ristorazione.



Molto importante anche la Task force per le attività produttive ideata per fornire agli imprenditori in difficoltà, strategie di rimodulazione di impresa, e consulenze in materia finanziaria. Le polemiche uscite in queste ore sono inutili oltre che strumentali. Non fanno parte della ‘buona politica’ perché, non rappresentando le esigenze reali del territorio, non interessano ai cittadini. Parliamo di cose concrete”.

Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio

Gruppo consiliare Forza Italia