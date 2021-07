Completato al Di Vittorio di Ladispoli, il murales dedicato al campione paralimpico Andrea Pellegrini - Terzo Binario News

“Completato all’istituto Di Vittorio di Ladispoli, il murales dedicato a Andrea Pellegrini, noto campione paralimpico plurimedagliato.

Nell’ambito del progetto #coloriamolanostracittà #coloriamolanostrascuola coordinato da Donato Ciccone, l’artista Pamela Alfieri con il suo omaggio, ha voluto sottolineare il messaggio e l’esempio importante che da sempre Andrea Pellegrini ha voluto trasmettere; che nonostante le tragedie e le difficoltà della vita, ha avuto la forza di reagire e combattere raggiungendo obiettivi importanti.

Complimenti all’artista Pamela Alfieri per la sua passione, dedizione, disponibilità e soprattutto per la sua pazienza per realizzare quest’opera per la maggior parte in mosaico/pixel”.

Donato Ciccone