Completati a Ladispoli in tempi record i murales dedicati alle scorte di Falcone e Borsellino • Terzo Binario News

“Completati a Ladispoli in tempi record i murales dedicati alle scorte di Falcone e Borsellino.

Fortemente voluti dal sindaco Grando, li potrete ammirare vicino al ponte pedonale a loro dedicato, lato Ghirlandaio.

Realizzati in tempo con ritmi serrati e con abnegazione, grazie all’artista Stefania Paolucci, per il 19 luglio, anniversario della strage di via D’Amelio.

“Si dichiara, molto soddisfatto Donato Ciccone, responsabile del progetto #coloriamolanostracittà, che già volge lo sguardo alla facciata del comune, dove vorrebbe riprodurre un grande murales del giudice Falcone.”

Ciccone inoltre ringrazia l’ufficio cultura per la proficua sinergia e l’assessora Frappa per la fiducia accordata.