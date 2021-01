Completata la palestra della scuola del Ghirlandaio di Ladispoli - Terzo Binario News

“La palestra del plesso Suor Maria Teresa Spinelli è finalmente completata ed a breve sarà di nuovo a disposizione degli alunni”.

Lo rende noto l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, che annuncia anche nuove opere di riqualificazione per il plesso del Ghirlandaio.

“Per la palestra – ha proseguito la De Santis – abbiamo messo in campo sia risorse del nostro Comune che quelle del contributo della Regione Lazio che ci hanno permesso di rifare la pavimentazione di gioco ed il totale ripristino dei bagni e degli spogliatoi.

Inoltre sono stati effettuati lavori sull’impianto termo-idraulico, rendendo la palestra autonoma rispetto alla caldaia dell’intero plesso. La nuova pavimentazione, per la quale abbiamo optato i colori della nostra Città, consentirà di svolgere le attività ludico-sportive in totale sicurezza. Un altro aspetto sul quale avevamo posto la nostra attenzione era l’abbattimento delle barriere architettoniche, per migliorarne l’accessibilità. Proprio per implementare questo ultimo aspetto, sono previsti anche i lavori di rifacimento dello spazio esterno di ingresso della scuola: il plateatico di ingresso, oggi molto degradato, sarà totalmente ripavimentato con materiale idoneo. Grazie ai fondi stanziati per l’emergenza Covid19, renderemo quindi più vivibili le aree all’aperto del plesso. Tutto è stato possibile con la collaborazione dell’assessore alla pubblica istruzione, Fiovo Bitti, ed il consigliere delegato alla manutenzione scolastica, Emiliano Fiorini, e l’Ufficio Manutenzioni, la Ditta Esecutrice, la Direzione Lavori e, non da ultimo, la scuola che ha pazientato per i piccoli-grandi disagi dovuti alle lavorazioni”.