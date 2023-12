Completamento lavori del lungomare e secondo Asilo Nido: Cerveteri approva il bilancio comunale • Terzo Binario News

“Oggi 28 DICEMBRE in Consiglio Comunale abbiamo votato il bilancio 2024/2026, un atto importante che ci consentirà di essere operativi sin dal 1 gennaio per proseguire i progetti per la nostra Cerveteri e ci consentirà di garantire tutti i servizi. Un obbiettivo che è stato raggiunto grazie all’impegno e al lavoro di tanti, del personale dell’ufficio finanziario guidati dal funzionaria Lilia Paoletti, dal dirigente Emiliano Magnosi, dall’assessore al bilancio Alessandro Gnazi. Parte integrale dell’atto di Bilancio è il piano triennale delle opere pubbliche che indica ancor più, quali sono gli obiettivi che si pone la nostra amministrazione: il completamento dei lavori del lungomare di Campo di Mare, la realizzazione delle ciclabili, la costruzione del nuovo Asilo Nido, i lavori di ampliamento dei cimiteri, le risorse stanziate per il rifacimento degli asfalti e delle manutenzioni degli immobili comunali e degli edifici scolastici, tanti interventi che cambieranno il volto della nostra città. Per questo lavoro ringrazio l’assessore ai lavori pubblici Matteo Luchetti, il dirigente Fabrizio Bettoni, l’ufficio opere pubbliche e manutentivo guidato dal funzionario Salvatore Bernucci.

Abbiamo approvato, inoltre, anche l’acquisto di un terreno in località del Sasso che diventerà un area verde a disposizione dei cittadini del Borgo Medievale, in precedenza avevamo stanziato le risorse necessarie sempre attraverso il consiglio comunale, una vicenda che viene da lontano, iniziata oltre 40 anni fa, e sulla quale avevamo preso un impegno preciso in campagna elettorale e che ancora una volta abbiamo rispettato.

Tutto questo nonostante un blocco dei servizi senza precedenti a causa di un hackeraggio subito ai danni di PA digitale che ha colpito oltre 1000 comuni italiani e quindi anche i nostri sistemi informatici”

A dichiararlo, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti