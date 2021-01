Compleanno Lazio, striscione a Corso Francia - Terzo Binario News

“Il 9 gennaio 1900 a Roma, in Piazza della Libertà, nove volenterosi giovani guidati dal bersagliere podista Luigi Bigiarelli decisero di fondare una Società che fosse accessibile alla gioventù del popolo e che tramandasse i valori morali ed etici dello sport”. Questo quanto comunicato sul sito ufficiale dei biancocelesti. Intanto uno striscione di auguri è comparso a Corso Francia.

“Scelsero come simbolo l’Aquila, animale fiero e sinonimo di potenza, vittoria e prosperità, come colori il bianco ed il celeste, in onore della Grecia, patria delle Olimpiadi. Ed infine il nome, Lazio”.

“È il 9 gennaio ed il Club più antico di Roma compie 121 anni; tanti auguri a tutti noi, tifosi della Prima Squadra della Capitale!”.

“121 anni di passioni” ha detto il presidente Claudio Lotito, “non dimentichiamo le nostri radici. Vi aspetto allo stadio”.

Foto Facebook Laziali on air