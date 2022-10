Commissione locale per patenti speciali riunita a Civitavecchia: apertura sulla semplificazione delle procedure • Terzo Binario News

“Il Tavolo Tecnico della Cultura dell’Agibilità e Abbattimento Barriere Architettoniche nelle persone del Presidente Elena De Paolis e del Consigliere Pierluigi Risi, nella giornata del 19 ottobre u.s. è stato ricevuto, unitamente all’Assessore ai Servizi Sociali del Comune Dott.ssa Cinzia Napoli, dall’On dott. Paolo Ciani Vice Presidente della Commissione VII della Regione Lazio.

Nella audizione sono stati esaminati i temi relativi alla Commissione Patenti Speciali ed alla Commissione per l’Accertamento di Invalidità purtroppo da anni decentrate.

Tale decentramento costringe il cittadino che ne necessita a lunghi ed onerosi spostamenti.

Per quanto alla Commissione per l’Accertamento di Invalidità, abbiamo avuto rassicurazione da parte dell’On Dott. Ciani che si interesserà presso l’INPS e gli eventuali altri Enti collegati per l’ottenimento di riportare nel nostro comprensorio la Commissione.

Per quanto alla Commissione Patenti Speciali, che interessa anche gli utenti anziani e/o portatori di disabilità anche non completamente invalidanti, nell’osservare il lavoro encomiabile che sta svolgendo il Direttore dell’Azienda Sanitaria Rm 4 Dott.ssa Cristina Matranga, unitamente all’Assessore ai Servizi Sociali del Comune Dott.ssa Cinzia Napoli, coadiuvati dal Tavolo Tecnico per la Cultura dell’Agibilità, l’On Dott. Ciani ha immediatamente contattato la Direzione Generale della Regione Lazio per conoscere lo stato della situazione.

Le notizie sono confortanti e fanno ben sperare che, con l’aiuto e la collaborazione delle persone che fino ad oggi hanno operato in tale direzione, si possa quanto prima arrivare ad una soddisfacente soluzione.

Nel ringraziare l’On. Dott. Paolo Ciani sempre vicino e risolutivo per le nostre interpellanze e problematiche ….incrociamo le dita….

Cogliamo l’occasione per ringraziare la Dott.ssa Cristina Matranga sempre attenta e disponibile alle esigenze delle persone con difficoltà e la Dott.ssa Cinzia Napoli che, nella qualità di Assessore, risponde con solerzia alle nostre sollecitazioni.

Questo comunicato si rende necessario per informare i cittadini del lavoro che collegialmente stiamo facendo e per rassicurare tutti coloro che al momento sono costretti al calvario con la Capitale con dispendio di energie e spese che, incrociando le dita, quanto prima potranno rinnovare la patente con procedure più snelle“.

Il Presidente Elena De Paolis