Commercio illegale al Colosseo, nuova retata dei carabinieri - Terzo Binario News

Tre cittadini del Bangladesh fermati: uno vendeva abusivamente bottigliette di acqua, due i cosiddetti ‘saltafila’

Nuova retata dei carabinieri in zona Colosseo e Fori Imperiali contro il commercio illegale, nell’ambito dei controlli antiabusivismo e contro il degrado.

Dopo i controlli di sabato scorso che avevano portato a sanzionare per oltre 100mila euro, 21 cittadini stranieri, tutti cittadini del Bangladesh, senza fissa dimora, sopresi a vendere abusivamente, ai passanti e turisti, altri tre cittadini del Bangladesh sono stati fermati, ieri (17 agosto 2020), dai carabinieri del comando di Piazza Venezia e multati per 5.800 euro.

I 3 sono stati sorpresi in piazza del Colosseo e via dei Fori Imperiali, uno mentre vendevano abusivamente bottigliette di acqua; due mentre esercitavano illegalmente l’attività di vendita abusiva, cosiddetti saltafila, di 28 biglietti e volantini promozionali per tour operator con open bus, sequestrando una casacca pubblicitaria ed un tesserino di riconoscimento.