Commercio, il Comune al lavoro con gli operatori per organizzare l'Estate tolfetana - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Hanno risposto in parecchi, giovedì pomeriggio, all’invito del Comune a partecipare alla Pinacoteca all’incontro su bandi, finanziamenti e start up.

Seduti nella sala c’erano buona parte degli operatori commerciali tolfetani e della frazione Santa Severa Nord, soprattutto quelli più giovani, che hanno ascoltato le spiegazioni del rappresentante di Lazio Innova, Luca Polizzano. Il quale, aiutandosi anche con slides, ha illustrato le opportunità offerte dalla Regione Lazio per l’imprenditoria femminile e preannunciato le imminenti riservate ai giovani.

Luca Polizzano

L’incontro è stato voluto dagli assessori Alessandro Tagliani, Commercio, e Laura Pennesi, Attività produttive, anche per presentare le iniziative già fissate per il calendario dell’estate, come TolfArte e TolfAma.

“Si è trattato solo della prima riunione – spiega Tagliani – siamo vicini agli operatori e vogliamo dare loro un ruolo centrale nell’Estate Tolfetana. Noi vogliamo metterli in grande evidenza. Io sono dalla loro parte e farò di tutto per valorizzarne attività e prodotti”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la vice sindaca Pennesi: “Arriveranno altri incontri, l’amministrazione ci tiene a instaurare un rapporto solido con i commercianti locali”.

Per qualsiasi informazione o chiarimenti i due amministratori sono disposizione alle loro e-mail istituzionali: assessoretagliani@comuneditolfa.it, assessorepennesi@comuneditolfa.it.