Comitato per la Pace Cerveteri – Ladispoli, incontro a Case Grifoni • Terzo Binario News

“Nella suggestiva cornice di Piazza Santa Maria, a Case Grifoni, si è svolta venerdì sera una partecipatissima assemblea pubblica dedicata all’approfondimento della situazione in Palestina, la prima iniziativa di questo tipo nel territorio.

Durante l’incontro, relatori ed esperti hanno affrontato i temi della violenza dell’occupazione, della distruzione dei territori, degli ulivi, delle abitazioni e della negazione dei diritti fondamentali, offrendo analisi approfondite e testimonianze dirette provenienti dalla Cisgiordania.

Le proposte per il futuro e gli spunti di riflessione emersi hanno contribuito a rendere l’assemblea un momento di grande valore civile e informativo.

Tra gli elementi centrali emersi dall’iniziativa, l’appello alla pace e la richiesta di liberazione di Marwan Barghouti, considerato da molti una figura di unità e rappresentanza per il popolo palestinese. Presentata anche la necessità di un cambio di passo nella politica estera italiana, affinché si orienti verso una posizione più attiva a favore dei diritti umani e della tutela dei civili.

Il Comitato per la Pace e il Disarmo, attivo nei territori di Cerveteri e Ladispoli, conferma il proprio impegno nel promuovere informazione, sensibilizzazione e mobilitazione sui temi della pace e della giustizia internazionale”.

Comitato per la Pace e il Disarmo A. Piersanti

Cerveteri – Ladispoli