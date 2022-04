Comitato pendolari Ferrovia Roma Nord: "Il disastro continua, pronti a dare battaglia" - Terzo Binario News

Mentres’inchiodano impietosamente ATAC e la Regione Lazio alle loro gravissime responsabilità per come NON SI FA trasporto pubblico, governate da meno che mediocri dirigenti da 150-200 mila euro l’anno, sulle ferrovie concesse accade il disastro.

I pendolari delle ferrovie Roma Nord Roma Lido (supportati dai rispettivi Comitati) non fanno altro che manifestare, presidiare e segnalare nel silenzio assordante delle istituzioni, più volte interessate ma quasi sempre sorde alle urla di dolore che provengono da treni e stazioni.

La situazione odierna sulla Roma-Civita Castellana-Viterbo è sempre in peggioramento: anzi abbiamo toccato il fondo e si inizia a scavare. Atac ha mollato, la Regione Lazio non controlla e tra due mesi subentrerà Cotral, che ha appena nominato un nuovo direttore di esercizio per quando prenderà in carico le due martoriate e semidistrutte linee ferroviarie, le peggiori della regione e tra le peggiori dell’intera nazione.

Non aspetteremo comunque luglio con le mani in mano, stiamo predisponendo nuove iniziative soprattutto per la parte alta della linea, dimenticata da anni e lasciata a marcire, togliendo ai cittadini dei comuni interessati occasioni di vita, di lavoro, di studio.

C’era un osservatorio sul controllo dei lavori di raddoppio e dell’orario di servizio composto da sindaci, Atac e Regione Lazio che non serve più a nulla ormai.

Da Riano a Viterbo (e viceversa) il bus ha preso il posto del treno e con Cotral alle porte temiamo che la situazione non migliorerà affatto.