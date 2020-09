Comitato Cittadino Santa Marinella: "Tidei non vuole risolvere il problema degli alloggi popolari" - Terzo Binario News

In merito al problema alloggi popolari, rimaniamo nuovamente basiti sull’atteggiamento dell’amministrazione Tidei che prima promette e poi non mantiene.

Forse il Sindaco pensava di zittire il Comitato Cittadino con una graduatoria per la quale ci sono voluti quasi 12 mesi , ma che senza alloggi e praticamente inutile.

Oltre l’Ater , avevamo interessato da tempo il consigliere al Patrimonio Patrizia Befani circa una palazzina ubicata in Via della Stazione a Santa Severa, dove ci sarebbe modo di reperire alloggi.

“Ma in tutta risposta ci è stato risposto proprio da Tidei che non erano disponibili perché occupati abusivamente – commenta Stefania Abbatiello Presidente del Comitato Cittadino – forse, l’assessore Minghella prima di parlare dovrebbe confrontarsi con la sua maggioranza per trovare fatti e non chiacchiere. Forse il Sindaco pensava di aver arginato la volontà del Comitato Cittadino, ma noi siamo qui, più agguerriti di prima. Nessuna volontà insomma da parte di questa amministrazione nel volere risolvere questo gravoso problema. Noi continueremo a lottare per i nostri diritti, spinti ormai solo dalla forza della disperazione . Sia chiaro però, che il Comune è responsabile degli accadimenti presenti e futuri che ci susseguiranno. Noi non ci arrenderemo mai!”

Comitato Cittadino Santa Marinella