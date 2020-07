Comitato Cittadino Emergenza Case a Tidei: "Per Santa Marinella solo una graduatoria, il grazie va all'Ater" - Terzo Binario News

“Siamo felici che sia stato pubblicato il bando di assegnazione degli alloggi popolari e che ci sia finalmente la graduatoria, ma non è certo merito del sindaco Tidei. Se da un anno a questa parte il Comitato Cittadino Emergenza Case, non fosse sceso in campo, battaglia dopo battaglia, scontro dopo scontro, il sindaco non si sarebbe neanche interessato.

È chiaro che dando fastidio, è meglio provare a risolvere! Ma cosa?! Come precedentemente già sostenuto, se c’è una graduatoria ma non ci sono alloggi, ‘ cui prodest ?!’.

Si parla di acquisto da parte dell’Ater tra dodici mesi, poi eventuali lavori ecc. Se proprio ci sentissimo di formulare un ringraziamento, lo faremmo verso l’Ater di Civitavecchia, perché il sindaco ha solo il merito di aver fatto una graduatoria in un anno, quando bastavano pochi mesi e niente altro.

Io non sarei molto fiero fossi in lui, se questi sono i tempi della sua amministrazione, gli alloggi facciamo prima a costruirceli da soli!”

Stefania Abbatiello Presidente