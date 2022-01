Comitato 10 Febbraio: "L'intitolazione di un luogo pubblico a Norma Cossetto lasciata nei cassetti di Santa Marinella" - Terzo Binario News

“È sorprendente come la vicenda relativa alla intestazione di un luogo pubblico a Norma Cossetto, sia stata lasciata nei cassetti dell’amministrazione comunale di Santa Marinella.

Ad ormai venti giorni dal prossimo 10 febbraio, giorno in cui si celebra il Giorno del Ricordo e a quasi un anno e mezzo dal giorno in cui venne approvata – tramite apposita mozione presentata dai Consiglieri Ricci e Calvo nella seduta del consiglio comunale – del parco non se ne ha traccia.

Qualche mese fa, avevamo dato comunicazione circa una nota di evidenza a riguardo, opportunamente inviata al Sindaco dal Consigliere Bruno Ricci l’11 novembre scorso. Sembra però che per tutti i luoghi e i parchi pubblici ci sia attenzione, tranne che per quello dedicato a Norma.

Nella nota, a seguito di una serie di proposte e di confronti, era stato individuato il soprannominato “parco dei mostri” come area da destinare, ad oggi però quell’area è rimasta esattamente come è sempre stata. Abbandonata a se stessa.

Continuiamo a voler confidare che il Sindaco possa dare seguito nel più breve tempo possibile, alla realizzazione di un luogo della memoria, così come espresso dalla quasi unanimità del consiglio comunale, per la giovane istriana uccisa e martirizzata in nome dell’odio anti italiano”.

Comitato 10 Febbraio – Santa Marinella