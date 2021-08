Cominciato ad Allumiere il fine settimana di Ferragosto - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Ad Allumiere il lungo week end di Ferragosto comincia già oggi, giovedì.

Infatti, come spiega l’assessore alla cultura Brunella Franceschini si è pensato di organizzare una passeggiata sonora, animando, attraverso le note, gli angoli del paese. “L’obiettivo è sempre quello di far vivere attraverso l’arte, in questo caso la musica, i luoghi più rappresentativi del nostro paese. Il giardino delle scuole, piazzetta del minatore e il giardino del Risanamento saranno i luoghi deputati ad accogliere i concerti.

Un ringraziamento particolare va all’Associazione Amici della Musica, sempre presenti e attivi nella programmazione culturale di Allumiere”. Si comincia alle 18 con il “Chromatic trio”, davanti le scuole, poi alle 19 con “Ambaradrums”, in piazzetta, e infine ci sarà lo “Scappamusical” in “Tales of musical”, alle 21.30 al giardino del Risanamento.

Sempre ad Allumiere è ancora in piedi e lo sarà fino a venerdì 13 la mostra “Matite, pastelli e carboncini” per la rassegna Incontri d’Arte 2021. Al museo civico, orario 10/13 e 17.30/22.30 si potranno ammirare opere di Marina Compagnucci, Ilaria Ciambella, Giulia Perla e Valentina Mariani.

Sabato 14 per i tradizionali festeggiamenti in onore della SS. Maria Assunta in Cielo si comincia alle 18 con la messa e poi alle 18,40 esposizione della Madonna e benedizione, con la partecipazione del complesso bandistico “Amici della musica” e gli sbandieratori delle contrade.

La giornata prosegue dalle 22, in piazza della Repubblica con il grande spettacolo “Klassika”: la nuova performance di luce per il 2021 by Megacromia. Questa volta saranno i capolavori più celebri della musica classica ad accompagnare le danze dei coloratissimi raggi laser. Da Strauss a Beethoven, le indimenticabili sinfonie che spesso sono state scelte per colonne sonore e spot pubblicitari, saranno le protagoniste di un lasershow raffinato, ma coinvolgente, ricco di effetti speciali.