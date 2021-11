Come scegliere un corso di inglese - Terzo Binario News

Oggi come oggi, sapere l’inglese bene è fondamentale per essere competitivi nel mondo del lavoro. Non importa il settore in cui si opera: quello che conta è padroneggiare la lingua al meglio.

Dal momento che l’offerta sul mercato è estremamente ricca, è naturale chiedersi verso quale percorso sia meglio orientarsi. Se ti stai facendo questa domanda, l’articolo nelle prossime righe, ricco di consigli, fa per te.

Curriculum degli insegnanti

Non importa che si parli di corsi di inglese a Roma – nella capitale una delle scuole più apprezzate è Wall Street English – o di percorsi organizzati in altre città: in tutti i casi, prima di scegliere l’alternativa da acquistare è opportuno controllare il curriculum dei docenti. Ciò significa non limitarsi a informarsi sul loro essere o meno madrelingua. Fondamentale è controllare anche la formazione. Un biglietto da visita positivo riguarda la frequenza di master incentrati sull’insegnamento dell’inglese agli stranieri.

Possibilità di frequentare lezioni online

L’ultimo anno e mezzo ci ha insegnato l’importanza di apprendere online. Non importa che si parli di formazione che ruota attorno al miglioramento professionale – come nel caso dei corsi di inglese – o di percorsi legati al mondo scolastico: senza il web, per tantissime persone sarebbero rimaste letteralmente al palo.

Ecco perché, nel momento in cui si sceglie un corso di inglese, è cruciale soffermarsi sulle scuole che permettono, se si vuole o se si ha la necessità di farlo (legata non solo all’emergenza sanitaria, ma anche a esigenze di natura lavorativa o familiare), di frequentare le lezioni online.

Un buon compromesso è quello del blended learning. Di cosa si tratta, di preciso? Di un mix tra lezioni frontali e apprendimento in autonomia, spesso tramite strumenti telematici.

Preparazione per le certificazioni

Le certificazioni linguistiche rappresentano un punto di riferimento fondamentale per chi studia inglese. Ce ne sono diverse. Si va da quella adatta a chi vuole studiare all’estero, fino alla certificazione che, invece, è ideale per chi già lavora. Alla luce di ciò, nel momento in cui si valuta se scegliere un corso di inglese piuttosto che un altro, è il caso di prendere in considerazione questo aspetto. La possibilità di prepararsi durante le lezioni, effettuando anche simulazioni della prova, può fare davvero la differenza.

Presenza online

Siamo nel 2021 inoltrato e la presenza online dei brand – per la precisione, bisognerebbe parlare di reputazione – è basilare. Questo vale anche per le realtà che si occupano di erogare corsi di inglese. Quali sono i criteri che, lato potenziale discente, è il caso di prendere in esame? Prima di tutto la scuola dovrebbe avere un sito di qualità, caratterizzato dalla presenza di tutti i dettagli in merito ai corsi e ai profili dei docenti.

Da non dimenticare è anche il modo in cui viene tenuta la pagina Facebook (lo stesso vale per Instagram). Tra gli aspetti da tenere presenti in questo frangente troviamo la gestione dei commenti, che deve essere all’insegna della chiarezza e dell’esaustività.

In caso di critiche, è un buon segno una risposta pacata, con eventuali scuse e con l’invito a confrontarsi in privato. Da non trascurare sono le recensioni, che devono essere tutte redatte da profili identificabili.

La lezione di prova

Un aspetto di grande rilevanza quando si parla di come scegliere il corso di inglese perfetto riguarda la lezione di prova. Fondamentale è che la scuola permetta di farlo. Il motivo è molto semplice: la prova permette, per esempio, di capire se si ha feeling con il docente. Ci si può trovare – parliamo lato studente – davanti al docente migliore del mondo, ma se non ci si trova con il suo modo di porsi in aula il processo di apprendimento o di miglioramento della lingua non parte mai.