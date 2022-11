Come rendere una casa ecosostenibile: alcuni consigli utili • Terzo Binario News

Una casa ecosostenibile è un’abitazione che incarna i principi della bioedilizia e dove chi la abita è rigorosamente rispettoso dell’ambiente. La casa sfrutta le energie rinnovabili, dispone di uno spazio verde, è progettata per la migliore gestione dei rifiuti ed è contro gli sprechi.

Le 5 caratteristiche di una casa green

Efficienza energetica e isolamento termico : Un ambiente isolato consente un limitato spreco di risorse energetiche riducendo i costi nelle bollette. Importante in tal senso è il cappotto termico che permette di diminuire le dispersioni di calore.

: Un ambiente isolato consente un limitato spreco di risorse energetiche riducendo i costi nelle bollette. Importante in tal senso è il cappotto termico che permette di diminuire le dispersioni di calore. Più energia rinnovabile : parametro fondamentale per rendere una casa ecosostenibile è quello di sfruttare le fonti rinnovabili di energia, la scelta più diffusa è quella legata ai pannelli fotovoltaici. Questi vengono installati sui tetti delle case rendendole più autonome e diminuendo fortemente i consumi.

: parametro fondamentale per rendere una casa ecosostenibile è quello di sfruttare le fonti rinnovabili di energia, la scelta più diffusa è quella legata ai pannelli fotovoltaici. Questi vengono installati sui tetti delle case rendendole più autonome e diminuendo fortemente i consumi. Materiali ecologici ; altro aspetto importante è far diventare le pareti della propria casa ecosostenibili, attraverso il ricorso a vernici ecologiche, composte da pochi solventi e prive di metalli pesanti.

; altro aspetto importante è far diventare le pareti della propria casa ecosostenibili, attraverso il ricorso a vernici ecologiche, composte da pochi solventi e prive di metalli pesanti. Riscaldamento e illuminazione : per limitare i consumi in tema di riscaldamento sono consigliate le stufe a pellet, che uniscono sicurezza a economia. Per quanto concerne i consumi, le lampadine a led sono le più suggerite in quanto durano più a lungo e si possono anche riciclare. Il risparmio energetico connesso al loro utilizzo è di circa il 90% rispetto alle lampadine alogene.

: per limitare i consumi in tema di riscaldamento sono consigliate le stufe a pellet, che uniscono sicurezza a economia. Per quanto concerne i consumi, le lampadine a led sono le più suggerite in quanto durano più a lungo e si possono anche riciclare. Il risparmio energetico connesso al loro utilizzo è di circa il 90% rispetto alle lampadine alogene. Mobili di recupero: i mobili sostenibili sono quelli ricavati da un recupero di vecchi oggetti oppure da un riciclo di mobili e oggetti usati in precedenza.I materiali più diffusi sono il bambù, il vetro e il cartone. Bisogna precisare comunque che il materiale più ecosostenibile è il legno, ma non deve essere un legno qualsiasi, bensì proveniente da foreste gestite in maniera responsabile.

Come affrontare le spese

Abbiamo visto in precedenza come per rendere la nostra casa ecosostenibile siano necessari una serie di interventi che richiedono un significativo esborso economico.

Per questo motivo se si vuole trasformare la propria abitazione in ottica ecologica ma non si hanno abbastanza fondi per poter realizzare questi interventi, il consiglio è quello di scegliere un prestito per la ristrutturazione della casa come soluzione ideale per potersi permettere di affrontare le spese.

In questo modo infatti non ci sarà bisogno di depauperare i propri risparmi e si potranno dilazionare nel tempo i costi necessari per realizzare gli interventi alla propria abitazione.