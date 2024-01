Come prepararsi al viaggio in macchina con il proprio cane • Terzo Binario News

Quando si decide di prendere un cane si tratta di una scelta sempre molto personale e delicata, in quanto influisce in maniera importante sia sulla propria vita che su quella dell’animale.

Sono diversi i siti in cui è possibile accedere a offerte di adozione come ad esempio la sezione dedicata ai cani di Subito News , dove si possono trovare esemplari diversi per età, territorio di riferimento e taglia.

Nel momento in cui arriva l’amico a quattro zampe viene naturale aver voglia di portarlo sempre con sé e il trasporto in macchina diventa un’operazione di routine quotidiana.

Affrontare il viaggio in auto con il proprio cane richiede una preparazione attenta, considerando le normative vigenti e la sicurezza di entrambi. Le regole sono chiare, finalizzate a evitare fastidi al guidatore e distrazioni.

Quali sono le regole del trasporto in auto con cani a bordo?

La normativa consente il trasporto di uno o più cani a condizione che non arrechino fastidio al guidatore né costituiscano una fonte di distrazione.

Le opzioni previste dalla legge sono due: il cane può viaggiare in un apposito trasportino o in un dispositivo simile; in alternativa, se sprovvisti di questo accessorio, deve essere separato dal conducente tramite una rete divisoria o un mezzo idoneo, come le cinture di sicurezza.

Quest’ultima disposizione vale per gli esemplari di taglia medio-piccola o comunque aventi peso non superiore ai 40 kg.

La violazione delle norme del codice della strada sul trasporto di animali in auto è punita con una sanzione amministrativa che comporta una multa da 87 a 345 euro e la decurtazione di un punto sulla patente.

Prepararsi al viaggio in macchina con il cane: tutto il necessario

Per prepararsi al viaggio in auto con il cane sono disponibili vari accessori tra cui scegliere, in base alla taglia e alle abitudini.

Tra gli ausili consentiti, il trasportino è il più comune e semplice da utilizzare, essendo in grado di limitare i movimenti dell’amico a quattro zampe, garantendo una guida tranquilla e sicura. È disponibile in diverse tipologie, adatte principalmente a esemplari di piccola o media taglia.

Abituare gradualmente il cane al trasportino fin da cucciolo è consigliato, permettendogli di entrare e uscire liberamente e rendendo l’ambiente confortevole.

Normalmente è consigliato bloccare la gabbia con la cintura di sicurezza posteriore: farla passare attorno e assicurarsi che non si muova. Meglio scegliere una posizione stabile e predisporre un buon flusso d’aria.

Un’alternativa quanto mai valida è la rete divisoria, obbligatoria come già accennato per le taglie grandi, ideale per impedire all’amico a quattro zampe di accedere ai sedili anteriori e distrarre il guidatore.

Questo accessorio offre all’animale lo spazio e la libertà di movimento necessari, rivelandosi indicato soprattutto per i viaggi lunghi nonché per i soggetti che non tollerano il trasportino o di taglia grande.

Come utilizzare la cintura di sicurezza per cani

La cintura di sicurezza per cani è una soluzione recente: va agganciata alle cinture dell’auto e alla pettorina o al collare. È importante scegliere un modello regolabile per garantire il giusto comfort e controllare la compatibilità con il veicolo.

Per abituare il cane alla cintura di sicurezza, è consigliabile mostrargliela durante momenti di relax, premiarlo quando la indossa e proporre attività divertenti durante l’uso.

I coprisedili per auto sono utili non solo per proteggere la tappezzeria dai peli e dallo sporco, ma anche per offrire al nostro amico una maggiore vivibilità durante il viaggio. Esistono tipologie regolabili e antiscivolo, con ganci per mantenere una presa solida e coprisedili divisibili.

Inoltre, il divisorio regolabile è un accessorio rigido posizionato nel bagagliaio o nei sedili anteriori per impedire l’accesso al cane.