Come non perdersi nel sistema dei bonus — Il parere degli esperti di Frumzi • Terzo Binario News

Il sistema dei bonus di ogni casinò attira l’attenzione non solo con le promozioni standard, ma anche con premi unici. È proprio la possibilità di ottenere premi aggiuntivi che attira gli utenti. E maggiori sono i vantaggi offerti da tali premi nei casinò, come ad esempio Frumzi , maggiori sono le possibilità che il giocatore rimanga sul sito e continui a giocare. Ma il bonus funziona davvero come vorrebbe la maggior parte delle persone? Scopritelo qui!

Divisione dei bonus per livelli ed eventi

La maggior parte dei casinò offre ai propri utenti premi a più livelli. Su Frumzi, ad esempio, è possibile trovare bonus di benvenuto, premi una tantum, programmi fedeltà e promozioni regolari. Tutti questi premi possono essere suddivisi in diversi livelli:

Il bonus di benvenuto e i premi aggiuntivi per la conferma dell’indirizzo e-mail o di altri dati sono considerati iniziali.

I premi settimanali come il cashback o le promozioni stagionali sono già considerati premi regolari.

Gli eventi festivi, i tornei e i regali personali per l’attività sono premi speciali.

Questa distinzione ti aiuterà a determinare la priorità dei premi. Tuttavia, è indispensabile leggere attentamente i termini e le condizioni. Alcuni bonus saranno strategicamente vantaggiosi per il gioco, mentre altri richiederanno una risposta rapida.

Come distinguere un’offerta temporanea da una permanente

Un’offerta permanente è solitamente un bonus senza limiti di tempo. Le regole per attivarla e riscuoterla sono sempre specificate nei termini e condizioni dei bonus. Tra le offerte di questo tipo offerte da Frumzi e altri casinò figurano programmi fedeltà, bonus di benvenuto, cashback e premi per il gioco regolare.

Le promozioni temporanee hanno una durata limitata. Possono essere valide per un giorno, una settimana o anche diversi mesi, ma una volta scadute, scompaiono dal pool dei bonus. Nella maggior parte dei casi, le promozioni temporanee hanno pagine separate dove sono descritte le regole per l’attivazione e il gioco.

Premi di status: hanno senso?

I premi di status sono un programma fedeltà a più livelli presente nella maggior parte dei casinò come Frumzi. Per la loro attività, l’amministrazione è pronta a regalare agli utenti regali e status corrispondenti. L’aumento di rango è sempre accompagnato da premi speciali, condizioni di cashback migliorate e persino un aumento dei limiti di prelievo.

Ma è importante capire che ci sono alcune sfumature in questo tipo di bonus. Il programma fedeltà richiede attività e puntate significative per passare al livello successivo. I regali ricevuti non sempre influenzano il gioco, e alcuni premi assomigliano più a normali promozioni. Pertanto, è importante non inseguire lo status o il livello nel programma fedeltà, ma valutare con lucidità il rapporto tra risultati e costi.

Perché è importante tenere traccia dei termini di attivazione

Il periodo di attivazione è il tempo che indica per quanto tempo sarà disponibile il bonus. Non si tratta della durata del premio stesso, poiché questo può rimanere attivo per diversi giorni anche se la promozione scompare dal pool dei bonus. Inoltre, può verificarsi che l’attivazione venga conteggiata solo al soddisfacimento di determinate condizioni, tra cui il versamento di un deposito entro un determinato periodo di tempo. Pertanto, è molto importante tenere traccia dei termini di attivazione per non perdere l’opportunità di ricevere un bonus di gioco.