Come migliorare Ladispoli: le proposte in un questionario e riunioni on line - Terzo Binario News

“Il prossimo venerdì 6 novembre, alle ore 21, daremo il via al primo di una serie di confronti on line sui temi che interessano la città, invitando a partecipare, sia cittadini, sia amministratori locali, sia appartenenti ad associazioni o movimenti politici.

Lo scopo degli incontri è quello di restituire alla politica il luogo del confronto tra la gente, per evitare che rimanga un tema riservato solo a chi fa politica.

Ma soprattutto si cerca di risvegliare l’interesse verso la promozione di un progetto sulla città, in occasione della prossima tornata elettorale, prevista per il 2021, nella speranza che i protagonisti della politica non si limitino trattare solo di alleanze, ma affrontino i temi che esprimono i bisogni reali della collettività.

In occasione del primo incontro stato proposto un questionario on line e anonimo.

I cittadini che vorranno compilarlo potranno farlo liberamente accedendo a questo link https://it.surveymonkey.com/r/L25N7N2

Gli esiti del questionario saranno esaminati in occasione dell’incontro e forniranno utili spunti di riflessione.

L’iniziativa può essere seguita sulla pagina POLIS di Facebook, non è promossa da nessuna sigla e non ha alcuno scopo di propaganda elettorale, è aperta a chiunque voglia partecipare e sarà moderata allo scopo di assicurare la correttezza del confronto e il rispetto degli interlocutori”.

Santo Fabiano