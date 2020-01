Come fare per frequentare un corso per sommelier WSET - Terzo Binario News

Da lungo tempo ormai la professione di sommelier affascina un gran numero di persone catturando anche l’attenzione dei più giovani. Buona parte del merito è da attribuire all’aura di cultura e di comunicazione che un lavoro come questo comporta, in modo particolare per ciò che concerne l’opportunità di accumulare un grande bagaglio di esperienze tramite i numerosi viaggi che si possono fare. Come noto, però, si tratta di una professione che non può essere improvvisata ma che, al contrario, presuppone una lunga e adeguata formazione: e ciò vale non solo per il mondo del vino, ma anche per quello dell’olio, senza dimenticare le altre bevande.

I corsi di aggiornamento per i professionisti già affermati

Chi è già un sommelier riconosciuto, per altro, ha la possibilità di prolungare e ampliare la propria formazione, sia per interessi personali che per rendere il proprio curriculum più ricco e attrattivo. Ecco, quindi, i corsi che vengono offerti dal WSET, il Wine and Spirit Education Trust, che permettono ai professionisti, ma anche ai semplici appassionati del settore, di estendere le proprie competenze al di là dei confini nazionali. Il WSET è il più importante fornitore di qualifiche in materia di vini, sakè e liquori in tutto il mondo. La realtà è nata alla fine degli anni ’60: oggi rappresenta lo standard internazionale di riferimento per ciò che riguarda l’educazione ai distillati e al vino.

Perché scegliere un corso WSET

Nel caso in cui si riesca a ottenere il diploma di un corso WSET si ha la certezza di poter beneficiare di un ampio ventaglio di opportunità professionali, con sbocchi lavorativi non solo in Italia ma anche all’estero. La partecipazione a un corso di questo tipo, per esempio, è uno dei requisiti che devono essere soddisfatti qualora si prenda la decisione di entrare ai Masters of Wine. Insomma, è chiaro che un diploma del genere apre un sacco di porte, anche per chi vuole lavorare in relais di lusso in destinazioni turistiche di enorme prestigio. Decidere di frequentare un corso WSET vuol dire specializzarsi e aumentare le probabilità di fare carriera in Cina, in Russia, negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Fermo restando che per un percorso di questo tipo c’è bisogno anche di altre competenze, dall’attitudine al problem solving alla conoscenza delle lingue straniere.

Gli argomenti di studio per il primo livello

I corsi WSET hanno una durata limitata, essendo intensivi. Il primo livello presuppone una panoramica sulle diverse tipologie di vino e sulle caratteristiche dei vitigni; inoltre, vengono presi in esame i principi dell’esplorazione sensoriale tramite il gusto, l’olfatto e la vista, e ci si focalizza sulle basi degli abbinamenti tra i cibi e i vini.

Il secondo, il terzo e il quarto livello

Con il secondo livello, dedicato ai vini e ai distillati, le conoscenze vengono approfondite, con un esame dettagliato delle varie proposte regionali. Il terzo livello, poi, si concentra sulle caratteristiche organolettiche dei vari tipi di vino e sulle tecniche vitivinicole. Infine, il quarto livello assicura conoscenze complete tanto sui vini quanto sui distillati, con un focus specifico sul mondo imprenditoriale e sul commercio.

A chi rivolgersi per frequentare un corso WSET

Nel caso in cui si abbia intenzione di seguire un corso wset ci si può rivolgere a Degustibuss International. Il corso di primo livello, in italiano e in inglese, prevede una lezione di 7 ore in un giorno solo; quello di secondo livello, invece, si articola su 3 lezioni per un totale di 21 ore; il terzo livello, infine, richiede 5 lezioni per 35 ore complessive.