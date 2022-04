Come fa una VPN a migliorare il livello di sicurezza della tua privacy online? - Terzo Binario News

Uno degli acronimi che nel corso degli ultimi anni sempre più spesso ha fatto capolino sulle bocche degli internauti, degli appassionati di tecnologia e di chi con i problemi informatici ha a che fare in maniera quotidiana è VPN. Dietro al termine VPN si nasconde infatti un particolare tipo di servizio chiamato Virtual Private Network o rete virtuale privata che dir si voglia.

Qual è lo scopo delle reti virtuali private all’interno del contesto informatico? Quello di proteggere un utente ed il suo navigato da occhi indiscreti; Internet, nel corso degli ultimi anni, si è sempre più riempito di questi ultimi.

Chiunque abbia bisogno di migliorare il livello della sua privacy su internet deve ben sapere quanto utilizzare una VPN possa migliorare la situazione. La privacy quando si naviga è un diritto sacrosanto e le reti virtuali private sono il migliore degli strumenti con cui l’utenza può riappropriarsi dei propri dati.

Come fanno questo genere di servizi a migliorare il livello di sicurezza del proprio navigare? La risposta a questa domanda, in realtà, è piuttosto ampia motivo per cui cercheremo di analizzare il tempo durante il corso di questo articolo.

Come funziona una VPN?

Una rete virtuale privata non è altro che un intermediario tra la normale rete internet e l’utente finale. Normalmente la navigazione su internet avviene attraverso dei protocolli di comunicazione attraverso cui il dispositivo dell’utente (PC, smartphone, tablet e così via) si interfaccia con il server che gestisce il sito web.

La VPN si frappone qui in mezzo, prendendo i dati inviati e ricevuti per renderli tanto illeggibili quanto invisibili ad occhio esterno. Quello che la VPN fa è utilizzare una combinazione di algoritmi crittografici e protocolli di comunicazione ad alto livello di anonimato in maniera da rendere una comunicazione impossibile da intercettare.

In questa maniera gli scraper, ovvero i programmi che navigano in rete alla ricerca di dati sensibili da catturare, non potranno ottenere niente: ne informazioni sul contenuto del traffico web generato, ne dati come l’indirizzo IP (ovvero il codice identificativo attraverso cui viene identificato ogni dispositivo che ha accesso alla rete).

Quest’ultimo valore viene mascherato dall’utilizzo di una VPN, sostituendo l’indirizzo del server a quello dell’utente finale. In questa maniera, come se non bastasse, per l’utente diventa possibile aggirare le problematiche derivanti dai sistemi di geofencing nazionali.

Perché tornare in possesso dei propri dati è importante

Una cosa che in molti hanno capito dall’introduzione delle VPN in poi è l’importanza dei propri dati.

Aziende come Facebook o Google hanno creato una fortuna sull’ottenere e accumulare dati. La manipolazione e la vendita dei dati sono attività particolarmente remunerative al giorno d’oggi e tali attività sono permesse perché gli utenti non sono mai stati informati correttamente sul tema.

Volendo fare un semplice esempio basti sapere che l’intero scandalo Cambridge Analytica è strettamente legato a questo genere di pratica. Usando una VPN i dati che si vendono dati agli scraper sono di scarsa importanza e, sopratutto, di rilevanza praticamente nulla.

A venir tracciato è il comportamento della VPN, comportamento che è la somma di quello di un grandissimo numero di utenti. Questa così elevata varietà di utenti all’interno di un unico indirizzo IP rende il tracciamento, in sostanza, completamente inutile.

Volendo essere massimamente sicuri sul tema bisogna ricordarsi una cosa: la cosa migliore da fare quando si sceglie un servizio VPN è puntare sulla presenza di una caratteristica chiamata no logs . Questo significa che la VPN, per funzionare, non terrà traccia di alcun dato sensibile relativo all’utente rendendo il suo livello di sicurezza praticamente assoluto.

I logs di cui si parla in questi casi cosa sono però?

Essi sono dei registri attraverso cui i servizi tengono traccia di ciò che gli utenti fanno per poi crittografarlo. Sebbene questi registri non siano disponibili in chiaro ad altri utenti, alcuni governi potrebbero ottenerli con delle esplicite richieste; per questo motivo, se si vuole puntare al massimo livello di sicurezza possibile, è necessario puntare sulla presenza di questa caratteristica.

Non solo sicurezza

Come abbiamo già accennato prima in realtà una VPN fa anche qualcosina in più del rendere il navigare più sicuro per un utente.

Questo genere di strumenti permette ad un utente di bypassare limitazioni legate alla provenienza geografica o alla natura dell’indirizzo IP, andando quindi a ripristinare un internet libero e molto più vicino all’intenzioni originali dei suoi creatori.

Il prezzo da pagare per poter ottenere questi vantaggi è solitamente un abbonamento mensile o annuale piuttosto contenuto, oltre a qualche sporadico rallentamento durante la navigazione normale. Resta comunque da sottolineare un ultimo fatto, non meno importante: quando parliamo di malware e virus la VPN poco può fare, li tocca all’utente essere sveglio e attento.