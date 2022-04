Come essere sicuri di giocare in casinò online sicuri - Terzo Binario News

Le piattaforme di gioco d’azzardo sono presenti a centinaia sul Web, e può risultare molto confusionaria la scelta di quella che, secondo ciascuno di noi, è la migliore.

Ecco perché abbiamo deciso di scrivere un articolo a riguardo, andandovi a guidare sui fattori da tenere in considerazioni per essere sicuri di star giocando in casinò online affidabili e sicuri.

Controlla la tipologia di licenza della piattaforma scelta

La primissima cosa da fare è quella di assicurarsi di starsi iscrivendo su un sito Web completamente legale e sicuro al 100%.

Per chi non lo sapesse, l’Italia consente ai suoi giocatori, oltre ovviamente alla possibilità di iscriversi sulle piattaforme Made in Italy, di iscriversi anche su casinò internazionali, andando così ad ampliare la scelta dei giocatori stessi.

Proprio per questo motivo, bisogna subito andare a controllare quale è la tipologia di licenza posseduta dal sito che ci ha attirato maggiore interesse.

Dopo varie ricerche, siamo riusciti ad appurare che il casinò da voi scelto dovrebbe avere almeno una di queste licenze:

ADM

Curacao (Antillephone – Kahnawake)

MGA

La prima (ADM) è quella rilasciata in Italia; l’acronimo sta per “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” ed è proprio l’Ente autorizzato a rilasciare questa tipologia di licenza e quello che si occupa del controllo e della sostenibilità di tali piattaforme.

La licenza ottenuta dal Governo di Curacao è invece quella più comune che si può trovare sulle piattaforme internazionali, in quanto è la più semplice ed economica da ottenere. Statisticamente, è considerata meno sicura di quella ADM, ma è comunque affidabile.

La terza è quella MGA, ovvero quella rilasciata dal Governo di Malta. In questo caso, si tratta di una licenza dalle regole molto ferree e quindi molto affidabile, ma sono davvero poche le piattaforme che consentono l’accesso ai giocatori provenienti dall’Italia.

Assicurati che vengano rispettati tutti i parametri di sicurezza

Il secondo fattore da tenere in considerazione è quello legato alla sicurezza vera e propria del sito web da voi prescelto.

Con gli ultimi ritrovati tecnologici nel campo della sicurezza, i casino online sono praticamente obbligati a seguire alcune importanti regole.

Come prima cosa, un sito sicuro deve possedere il certificato HTTPS per il proprio sito Web. Verificare ciò è molto semplice: prima dell’indirizzo del sito stesso, controllate che ci sia la dicitura https:// e che sia presente il simbolo del lucchetto a fianco ad esso.

Un altro parametro che queste piattaforme devono disporre è un software di terze parti SSL. Tale dicitura sta per “Secure Socket Layer” e il suo compito è quello di andare a criptare tutte le informazioni personali e sensibili inseriti in un determinato sito web, come:

Nome e Cognome

Indirizzo e-mail e password

Dati del metodo di pagamento scelto

Indirizzo di fatturazione e codice fiscale

E molti altri ancora.

In aggiunta a ciò, alcuni casinò online consentono ai propri giocatori di attivare l’autenticazione a due fattori. Si tratta di uno dei metodi più sicuri per evitare un attacco hacker, e proprio per questo motivo vi consigliamo caldamente, se disponibile, di attivarla.

Leggi le recensioni degli altri giocatori

Come andiamo sempre a cercare le recensioni o informazioni addizionali circa un prodotto/servizio che siamo intenzionati ad acquistare, così dovrebbe essere fatto anche per i casinò online.

Nessuno meglio dei clienti stessi di una determinata piattaforma potrebbero fornirti le indicazioni (positive e negative) circa i pregi ed i difetti del casinò da te scelto.

Pertanto, effettua tante ricerche online, cercando recensioni su più siti e forum, al fine di capire se la piattaforma che hai adocchiato è veramente sicura e buona come sembrerebbe, oppure se si tratta soltanto di un buco nell’acqua.

Testa la qualità del Supporto Clienti

L’ultimo consiglio che vogliamo fornirvi quest’oggi, è quello di andare a testare il servizio di Assistenza Clienti.

Si tratta anche di una buona occasione per risolvere alcuni dubbi che ti rendono restio dall’iscriverti ad un determinato sito. Quindi pensa ad una buona domanda da porre (puoi anche fare finta di inventarti un problema per vedere come viene gestito dal Supporto) ed invia la tua richiesta.

Un sito sicuro ed affidabile, solitamente, risponde entro mezz’ora o due ore (nel caso delle richieste via e-mail) dall’invio della richiesta. Se gli operatori di tale casinò online rispondono entro questo lasso di tempo e si mostrano professionali, allora potrai avere una certezza in più circa quella piattaforma.

Se però noti che la tua richiesta viene persa nei meandri di milioni altre richieste da parte dei giocatori, probabilmente è una saggia scelta abbandonare quel sito Web e cercarne un altro.

Conclusioni

Giocare d’azzardo online dovrebbe rappresentare un momento di svago, in cui puoi finalmente staccare da tutto e da tutti e goderti qualche ora di gioco in completa tranquillità.

Ciò non può avvenire se prima non si è verificata la sicurezza e l’affidabilità della piattaforma sulla quale, molto probabilmente, andrai a depositare i tuoi soldi.

Con questo articolo speriamo di averti fornito alcuni consigli importanti che ti faranno sentire sicuro al 100% durante il tuo gioco online.