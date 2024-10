Coltellate nel locale, la Polizia sospende un'attività vicino alla metro Cipro • Terzo Binario News

Una lite fra due clienti ubriachi sfociata in accoltellamento con la vittima finita in ospedale con 30 giorni di prognosi: questo il motivo alla base del decreto adottato dal Questore di Roma con cui sospende per 10 giorni la licenza di un locale vicino alla fermata metro Cipro.

L’episodio è avvenuto alla fine di settembre: poco dopo le 22, era giunta una segnalazione all’ 1 1 2 (N.U.E.) di una persona accoltellata nei pressi della metropolitana. Nell’occasione, la vittima era stata subito soccorsa dai sanitari e condotta in ospedale, dove gli è stata suturata una ferita al mento.

Le indagini, condotte fin da subito dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, hanno permesso di accertare che l’aggressione era iniziata per futili motivi in un locale vicino alla metro. I poliziotti, in breve tempo, hanno individuato l’aggressore e lo hanno denunciato alla magistratura per lesioni aggravate. È stato altresì accertato che i litiganti, all’interno del locale, erano in compagnia di alcuni amici, ma nessuno di loro era in possesso di un documento e tutti sono risultati irregolari sul territorio nazionale.

All’esito dell’istruttoria condotta dalla Divisione Amministrativa, il Questore – in applicazione dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. – ha emesso il decreto, che è stato notificato dagli agenti del commissariato Borgo.

Come previsto dalla normativa, gli stessi poliziotti hanno apposto all’entrata del locale il cartello “Chiuso con il provvedimento del Questore”.