Colpo di scena nel Tolfa Calcio: torna Matteo Trincia - Terzo Binario News

Presi anche Jacopo Gaudenzi e Daniele Belloni

(foto Ludovica Mojoli) – Nella porta girevole di Tolfa rientra Matteo Trincia e arrivano Jacopo Gaudenzi e Daniele Belloni mentre salutano Marco Zimmaro, Alessio Mancini e Simone Cornacchia e smette Stefano Cascianelli. Dopo l’avvicendamento in panchina, con l’arrivo di Daniele Fracassa al posto dell’esonerato Andrea Pacenza, sono cambiati gli equilibri e con essi i giocatori.

Dunque tre pezzi, più il capitano biancorosso, storico sono in uscita subito rimpiazzati da due elementi di cui uno molto ben conosciuto in collina. Ma il mercato è tutt’altro che concluso.

Si parte da chi lascia: dunque Zimmaro, che con la maglia dei collinari si ruppe i legamenti in campo, lascia ma dopo pochissime partite giocate, tanto da rendere difficile un giudizio sul suo trascorso; anche Mancini c’è stato e si è visto pochissimo mentre la separazione da Simone Cornacchia sa di bocciatura, visto che rappresentava il perno centrale della difesa ma non ha convinto.

“Non abbiamo affatto finito – spiega il presidente del Tolfa Alessio Vannicola perché sono previste altre cessioni e alcune caselle sono rimaste scoperte come quella del difensore centrale, un laterale e un centrocampista. Caselle che vanno riempite, per consentire a Fracassa di avere un gruppo competitivo. Ma di questi aspetti strettamente legati al mercato si sta occupando il direttore sportivo Massimo Protani, così come degli acquisti previsti a breve>.

E a proposito di acquisti, eccoli qua almeno i due appena ufficializzati: entrambi arrivano dal Corneto Tarquinia (in Eccellenza, fintanto che si è giocato) ma che evidentemente non si sono trovati benissimo nella compagine etrusca. Belloni è un esterno alto classe 2001. Di Matteo Trincia c’è poco da dire, visto che l’anno scorso – prima dell’interruzione per la pandemia – aveva segnato 21 gol in 25 partite, diventando l’idolo dello Scoponi.

Dunque si completa il parco attaccanti, con il ritorno del bomber della passata stagione. “La società sta facendo uno squadrone – dice mister Fracassa – mandando un segnale fortissimo. Si poteva pensare che con il fermo del campionato di Promozione si passasse alla smobilitazione. Invece la volontà chiara è quella di perseguire l’obiettivo di salire in Eccellenza. Sono veramente stupito in positivo, visti i nomi di chi è salito in collina>.

L’altro ieri il primo contatto con la squadra: “Sì, ho avuto modo di vedere i giocatori di persona, parlandoci per la prima volta. Siamo rimasti che dopo la Befana si inizierà la preparazione individuale per poi passare da metà gennaio agli allenamenti collettivi. A quel punto si lavorerà in funzione della ripresa della stagione, così da essere pronti> la conclusione dell’allenatore.